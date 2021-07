Stasera in tv, 1 luglio, Dritto e Rovescio su Rete4: interviste a Salvini e Tajani e novità sul caso Saman

01 luglio 2021 a

Stasera in tv, oggi giovedì 1 luglio, torna l'appuntamento con Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento e inchiesta sui temi d'attualità condotto da Paolo Del Debbio e arrivato all'ultima puntata della stagione. Questa sera il conduttore intervisterà il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani sulla situazione interna al centrodestra e le elezioni amministrative del prossimo giugno. Al centro della puntata anche un’intervista al leader della Lega Matteo Salvini. Spazio poi alla questione vaccini, alle riaperture, all’immigrazione e alla spaccatura all’interno del Movimento 5 Stelle.

Dritto e Rovescio poi tornerà ad occuparsi del caso di Saman Abbas. Spazio a documenti e video inediti sulla 18enne pakistana scomparsa dalla provincia di Reggio Emilia, che si sospetta possa essere stata uccisa dai propri famigliari per aver rifiutato un matrimonio combinato. Negli ultimi giorni si è allargato il raggio delle ricerche del corpo della ragazza pachistana di cui non si hanno più notizie dal 30 aprile scorso: ispezioni degli investigatori anche nell’area esterna di una seconda porcilaia dismessa distante a circa un chilometro dall’azienda agricola. Ad operare i carabinieri della compagnia di Guastalla, i carabinieri Forestali del Gruppo di Reggio Emilia insieme all’unità cinofila del nucleo carabinieri di Bologna. Si stanno effettuando anche delle verifiche sui fossi e in alcune anomalie rilevate sul terreno. E chissà che non possano esserci delle novità a breve anche se la speranza è di ritrovarla viva.

Come ogni settimana, non mancherà il punto di vista di Mauro Corona sugli argomenti più discussi nell’ultima settimana. Infine, spazio a un dibattito sul Ddl Zan contro l’omotransfobia e sulla posizione espressa dal Vaticano rispetto al testo di legge in discussione in Parlamento. Tra gli ospiti: l’eurodeputata Pd Pina Picierno, il deputato di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli, il deputato di Italia Viva Gianfranco Librandi e il candidato alla presidenza della Regione Campania di Potere al Popolo Giuliano Granato.

