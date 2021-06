Quarta Repubblica, temi e ospiti del 28 giugno: si parla di Saman Abbas, Ddl Zan e intercettazioni

28 giugno 2021 a

Stasera in tv, lunedì 28 giugno, nuova puntata di Quarta Repubblica, il programma di Rete 4 condotto da Nicola Porro e giunto ormai alla terza stagione. Ecco alcune anticipazioni sui temi e gli ospiti di oggi.

Si parlerà di vari argomenti, come sempre nel corso del talk show di politica e attualità in onda ogni lunedì. Si partirà analizzando l’intervento del Vaticano sul Ddl Zan, per contnuare poi con gli interrogativi sollevati dalla scomparsa della giovane pakistana Saman Abbas e le frequenti aggressioni subite dai poliziotti. Da segnalare, inoltre, un’intervista a Romano Prodi e un’inchiesta sui sistemi utilizzati dalle procure per le intercettazioni degli indagati. Il “Faccia a faccia” di questa settimana sarà con Pina Amarelli, presidente della storica fabbrica di liquirizia di Rossano Calabro, una delle imprese familiari più antiche del mondo. Tra gli ospiti della puntata: il sottosegretario all’Interno Nicola Molteni, i deputati Alessandro Cattaneo (Forza Italia) ed Emanuele Fiano (Pd), il presidente di Noi con l'Italia Maurizio Lupi, Marilena Grassadonia di Sinistra Italiana, Mario Giordano, la regista Anselma Dell’Olio, il vignettista Vauro Senesi, il segretario generale del sindacato di polizia Coisp Domenico Pianese, il magistrato Alfonso Sabella, il rappresentante dei Giovani musulmani d'Italia Saif Eddine Seifuddin Abouabid, suor Anna Monia Alfieri. Poi i giornalisti Alessandro Sallusti, Piero Sansonetti, Pietro Senaldi, Daniele Capezzone e Valentina Furlanetto.

Come ogni settimana, non mancheranno i contributi di Vittorio Sgarbi e Gene Gnocchi. Appuntamento da non perdere, quindi, in prima tv a partire dalle ore 21.30. Sugli altri canali, spicca la partita tra Francia e Svizzero di Euro 2020 (su Rai 1), la nuova puntata di Report su Rai 3, la soap opera Mr. Wrong - Lezioni d'amore su Canale 5 con Can Yaman (l'attore turco fidanzato di Diletta Leotta), mentre su Italia 1 c'è il film "Il settimo figlio".

