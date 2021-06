Pregliasco, violenta lite sui vaccini con Antonio Rinaldi: "Basta dire stupidaggini" | Video

26 giugno 2021 a

"Basta dire stupidaggini!". Violenta lite tra il virologo Fabrizio Pregliasco e l'eurodeputato della Lega, Antonio Maria Rinaldi. Entrambi ospiti di Stasera Italia Weekend, il talk show di politica e attualità pre serale di Rete 4, hanno avuto un violento alterco verbale. Oggetto del contendere sono stati i vaccini e le varianti del Covid, come si può vedere nel video che segue.

A #StaseraItalia Weekend lo scontro tra il virologo @preglias e l'europarlamentare della Lega @Rinaldi_euro sui vaccini:



"Eravamo di fronte a un virus che non conoscevamo" pic.twitter.com/4WWWjmmsdQ — Stasera Italia (@StaseraItalia) June 26, 2021

Inizialmente la discussione era iniziata con dei toni assolutamente garbati, con Pregliasco che ha spiegato a Rinaldi l'evoluzione del virus Sars-Cov-2 in tema di varianti. "Sono 700 quelle attualmente mappate, alcune delle quali variano poco le une dalle altre e sono poco aggressive e meno significative di altre. Il virus muta laddove ha contesti di diffusione", ha spiegato Pregliasco riferendosi alla variante indiana. Fin qui Rinaldi è stato calmo, ammettendo in più di una occasione di non avere adeguate competenze in materia. Poi però, quando si è iniziato a parlare di vaccini e del caos seguito al caso AstraZeneca, prima somministrato anche agli under 60 e poi ritirato, i toni si sono alzati. Rinaldi ha accusato medici e virologi di aver assunto posizioni divergenti e aver fornito indicazioni poco chiare, al che Pregliasco è intervenuto categoricamente: "Basta dire stupidaggini!".

Da lì un botta e risposta su chi fosse a dirle, come mostrato dal video, tratto dall'account ufficiale Twitter della trasmissione della rete Mediaset. Dopo l'accensione degli animi, Pregliasco ha provato a calmarsi e tornare a dare una spiegazione scientifica sul dietrofront alla somministrazione del siero agli under 60, provando a descrivere come si muove la scienza e le autorità sanitarie, tanto più di fronte a una pandemia e all'assenza di dati scientifici completi e adeguatamente approfonditi su larga scala.

