Agnese Landini, dai tre figli con Matteo Renzi alla passione per la corsa e lo stilista Scervino

25 giugno 2021 a

a

a

Agnese Landini è una insegnante nata a Firenze, nota al grande pubblico per essere la moglie di Matteo Renzi, ex sindaco di Firenze ed ex presidente del Consiglio dei Ministri italiano. Classe 1976, Agnese è nata l’11 novembre sotto il segno dello Scorpione. E' nata in una famiglia dal forte stampo cattolico, basti pensare che suo fratello, Filippo, nel 2010 è diventato parroco. Agnese da giovane, è stata una scout presso l’Associazione delle Guide e Scout Cattolici d’Italia.

Per quanto riguarda la vita privata, Agnese Landini e Matteo Renzi si sono sposati il 27 agosto 1999. Dal matrimonio sono nati i tre figli: Francesco, Emanuele ed Ester. Non sappiamo se da piccola sognava di diventare una docente, fatto sta che la moglie di Renzi insegna attualmente letteratura italiana, latino e storia in un liceo proprio di Firenze. Nonostante la carriera politica del marito l’ha portato spesso a viaggiare, Agnese con i suoi figli è rimasta ancorata a Pontassieve, dove i due possiedono una casa immersa nel verde alle porte di Firenze.

Anna Tatangelo, "Gigi D'Alessio non mi manca". Chi è il nuovo amore, la foto in bikini che infiamma Instagram

Tra le curiosità sul conto della Landini, nel tempo libero ama leggere libri. Le piace mantenersi in forma praticando la corsa. Ama ascoltare la musica, soprattutto quella classica. Per quanto concerne il suo stilista di riferimento, si tratta di Ermanno Scervino. Passando infine a una curiosità su Matteo Renzi, come Salvini, quand’era giovane ha partecipato a un gioco a premi in tv. Più precisamente, all’età di 19 anni ha preso parte al gioco televisivo a premi La ruota della fortuna vincendo un montepremi di 48 milioni di lire. Matteo Renzi è ospite nella puntata di venerdì 25 giugno a Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani, quest'ultima compagna del giornalista Enrico Mentana. L'appuntamento con l'intervista all'ex premier è su Rai2, a partire dalle ore 23 circa.

Asia Argento, furia contro la Fagnani su Weinstein: "Sei una rompi*****, non ti rispondo più"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.