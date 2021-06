Virginia Raggi, il figlio Matteo con il marito Andrea Severini: la crisi e il ritorno insieme

25 giugno 2021 a

Virginia Raggi è una politica italiana, esponente del Movimento 5 Stelle e primo sindaco donna a Roma. Nel 2016 ha conquistato il Campidoglio vincendo il ballottaggio con Roberto Giachetti, rappresentante del centrosinistra. Negli anni è spesso stata oggetto di critiche, ma ha sempre continuato con il suo lavoro fino alla ricandidatura per le amministrative 2021. Classe 1978, Virginia Raggi è nata a Roma il 18 luglio, sotto il segno del Cancro. Avvocato civilista, ha trascorso la sua infanzia nel quartiere San Giovanni di Roma diplomandosi al liceo scientifico Newton. Ha proseguito poi gli studi laureandosi alla Facoltà di Giurisprudenza di Roma Tre e specializzandosi in diritto d’autore e nuove tecnologie.

All’età di 26 anni ha quindi lasciato il quartiere San Giovanni per trasferirsi nella zona nord di Roma. Per la precisione nella borgata Ottavia dove vive da tempo con il figlio Matteo. Si tratta, quest'ultimo, dell’unico figlio di Virginia, nato nel 2009 dal matrimonio con Andrea Severini. Severini è uno degli attivisti della prima ora del Movimento Cinque Stelle e proprio lui ha incoraggiato Virginia a intraprendere la carriera politica. Nel 2016 hanno attraversato un periodo di crisi: "I tuoi occhi parlano, sei stata un fiume in piena, hai avuto un coraggio da leonessa e una capacità di spiegare le cose in maniera semplice, in maniera popolare e genuina - aveva scritto in una lettera -. Sono 21 anni che ti conosco, ora per noi è un momento difficile, è inutile nasconderlo, ma io sarò sempre accanto a te. Cercherò di proteggerti il più possibile anche da lontano. Mi manchi da morire".

La crisi si era poi fatta ancora più grave da un gossip di Chi: il settimanale parlava di un’imminente separazione dovuta a una relazione fra la candidata sindaca e l’ex consigliere al Campidoglio Daniele Frongia, collega dei Cinque Stelle. "Falsi scoop montati ad arte per attaccarmi - era stato il commento della Raggi. Non ho alcuna relazione fuori dal matrimonio". Virginia Raggi e Andrea Severini sono poi tornati insieme nel 2018. La sindaca uscente di Roma è protagonista a Belve, nella puntata di venerdì 25 giugno.

