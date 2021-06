Covid, Draghi: "La pandemia non è finita, bisogna sequenziare di più"

25 giugno 2021 a

Il premier italiano Mario Draghi predica prudenza nei confronti del Covid. "La pandemia non è ancora finita, non ne siamo ancora fuori, vediamo quello che sta succedendo in Gran Bretagna. La pandemia va ancora affrontata con determinazione, attenzione e vigilanza", ha detto nel corso della conferenza stampa dopo il Consiglio Europeo a Bruxelles.

"Dobbiamo sequenziare di più, tenere alta la pressione sui tamponi: il Regno Unito qualche settimana fa aveva un numero di casi più o meno pari a quello della Francia di oggi, e oggi sono venti volte tanto", ha sottolineato. Poi il premier ha evidenziato come "abbiamo passato in rassegna i punti di incertezza degli ultimi mesi e la conclusione è stata che occorre un rinforzo e forse una riforma anche dell’Ema", riferendosi all'Agenzia europea del farmaco, da cui ha ancora rimarcato come probabilmente non arriverà l'ok al vaccino russo Sputnik o a quelli cinesi, ritenuti poco affidabili. "Il green pass è una storia di successo perché sia la Commissione sia governi come il nostro sono riusciti a produrre un green pass in tempi molto ristretti. Ora però bisogna affrontare il coordinamento nell’uso di questo green pass tra noi, e poi tra noi e i paesi terzi perché c’è una grande varietà di comportamenti. Occorre coordinamento e uniformità di comportamenti", ha concluso Draghi. Intanto questa mattina l'Istituto superiore di sanità ha certificato come l'indice Rt nazionale sia stabile a 0.69 e che l'incidenza dei casi sia in calo a 12 contagi ogni 100 mila abitanti.

Un dato confortante che impone di continuare la campagna vaccinale con vigore, anche a fronte dei rischi provocati dalla nuova variante Delta, che secondo l'Oms è già stata riscontrata in 85 Paesi del mondo e sarà presto dominante, visto l'elevato livello di trasmissibilità, pari al 60 per cento in più di quella inglese (che, a sua volta, era più contagiosa del 30 per cento rispetto a quella tradizionale).

