Vaticano contro il Ddl Zan, chiesta modifica al Governo: "A rischio libertà di pensiero dei cattolici"

Sviluppi piuttosto clamorosi sul Ddl Zan. Il Vaticano infatti ha attivato i suoi canali diplomatici per chiedere formalmente al Governo italiano di modificare il ddl Zan contro l’omotransfobia. A riportare la notizia è il Corriere della Sera. Secondo la Segreteria di Stato, la proposta approvata alla Camera e ora all’esame della Commissione Giustizia del Senato violerebbe in alcuni contenuti l’accordo di revisione del Concordato. Sarebbe la prima volta che il Vaticano farebbe ricorso a queste facoltà previste dai Patti Lateranensi.

Sempre quanto riporta il Corriere della Sera, lo scorso 17 giugno monsignor Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati della Segreteria di Stato Vaticana, si è presentato all’ambasciata italiana presso la Santa Sede e ha consegnato nelle mani del primo consigliere una "nota verbale".

"Alcuni contenuti attuali della proposta legislativa in esame presso il Senato - si legge nel testo - riducono la libertà garantita alla Chiesa Cattolica dall’articolo 2, commi 1 e 3 dell’accordo di revisione del Concordato". Secondo il Vaticano alcuni passaggi del ddl Zan non solo metterebbero in discussione la "libertà di organizzazione" ma attenterebbero, più in generale, alla "libertà di pensiero" della comunità dei cattolici.

Immediate le reazioni politiche: "Il Vaticano contro il ddl Zan? Siamo pronti a guardare i nodi giuridici, ma il ddl Zan è una norma di civiltà. Siamo sempre stati favorevoli alle norme contro l’omotransfobia e rimaniamo sempre favorevoli, poi ribadisco che siamo sempre stati aperti al confronto"; ha affermato il segretario del Pd, Enrico Letta. "Stop e revisione del ddl Zan. Bene, era la richiesta della Lega. Sì alla libertà di amare, sì alla lotta contro ogni discriminazione, sì alla punizione di ogni genere di violenza. No a censura e processi per chi ritiene che mamma, papà e famiglia siano il cuore della nostra società, no al gender nelle scuole, no a chi vuole rubare fiabe e sogni ai nostri bambini, no all’utero in affitto. Sempre dalla parte della Libertà e dei diritti", ha scritto su facebook Matteo Salvini, segretario della Lega.

