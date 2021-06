Nilde Iotti, l'amore con Palmiro Togliatti e l'adozione della ragazzina orfana Marisa Malagoli

20 giugno 2021 a

Nilde Iotti è stata una politica italiana, tra le più importanti della storia. Ha infatti combattuto tante battaglie e oggi viene ricordata per il suo grandissimo impegno: la Iotti è stata la prima donna ad assumere la carica di presidente della Camera dei deputati.

Nata a Reggio Emilia il 10 aprile 1920, sotto il segno zodiacale dell’Ariete, Leonilde Iotti, per tutti Nilde, è stata una delle figure di spicco per la nostra politica. La sua non è stata un’infanzia semplice: suo padre Egidio, ferroviere e sindacalista, ha perso il lavoro a causa delle sue posizioni politiche e ciò ha comportato gravi difficoltà economiche per la famiglia. Grazie agli sforzi di sua madre e a una borsa di studio, Nilde è riuscita comunque a proseguire negli studi e si è laureata in Lettere e Filosofia all’Università Cattolica di Milano.

Per qualche anno ha lavorato come insegnante all’Istituto tecnico industriale di Reggio Emilia, ma sin da subito ha manifestato un grande impegno verso la politica. Nilde ha lottato tra le fila della Resistenza, in gruppi di sostegno alle donne, e con il suo impegno ha contribuito a combattere il nazifascismo in Italia. La Iotti è stata una delle più longeve, tra i banchi di Montecitorio: è stata deputata ininterrottamente dal 1948 al 1999, e per ben 13 anni ha presieduto l’Assemblea. E' stata infatti la prima donna ad essere eletta Presidente della Camera, nel 1979, e ha mantenuto la carica per 3 mandati consecutivi, sino al 1992. Suo il primato, ancora imbattuto.

Per quanto riguarda la vita privata, Nilde Iotti è stata legata a Palmiro Togliatti. Si sono conosciuti nel 1946, quando lui era il Segretario Nazionale del Pci. Di 27 anni più grande, sposato con Rita Montagnana e padre di un ragazzo con problemi mentali, Palmiro ha lasciato la sua famiglia per vivere l’amore con la Iotti. La loro relazione more uxorio è stata ufficializzata solo nel 1948. Non avendo avuto figli naturali, hanno adottato una ragazzina orfana, Marisa Malagoli. La morte di Togliatti, nel 1964, è stato un duro colpo per la donna, che gli è sempre rimasta fedele. Nilde è morta nel 1999 a causa di un arresto cardiaco, ma già da mesi la sua salute era gravemente compromessa. Dalla sua vita è stata ripresa una fiction televisiva, che andrà in onda domenica 20 giugno, su Rai1, con protagonista Anna Foglietta.

