San Raffaele Rocca di Papa, Baldassarre: "Vicina ai lavoratori, Zingaretti dovrà rispondere alle famiglie"

18 giugno 2021 a

a

a

L'europarlamentare della Lega e responsabile del Dipartimento Famiglia del Lazio, Simona Baldassarre, è intervenuta sulla vicenda dei lavoratori della Casa di cura San Raffaele Rocca di Papa.

Vaccini, Baldassarre (Lega): "Io medico ancora senza dose. Va tutto male"

"Hanno combattuto giorno e notte la guerra al Covid 19 nel corso della prima ondata - ha sottolineato -, quando non sapevamo neanche chi fosse davvero il nemico. Ora combattono un’altra battaglia, quella per non essere licenziati. Sembra un film, invece è tutto vero e accade nella nostra Regione, ed è inaccettabile e vergognoso. Oggi voglio esprimere la mia solidarietà a tutti i lavoratori che hanno organizzato la manifestazione di protesta insieme al sindacato Fials, per la salvaguardia dei posti di lavoro e per i diritti di 160 operatori della Casa di Cura San Raffaele Rocca di Papa, alla quale la Regione ha tolto l’accreditamento. Il Presidente Zingaretti e il suo assessore D’Amato dovranno rispondere a tante famiglie a rischio povertà che continuano a domandarsi perché nessuna altra struttura interessata da focolai e cluster Covid è stata chiusa”.

Roma, emergenza tumulazioni. Baldassarre (Lega): "Vicina ad Andrea Romano, Raggi si dimetta"

La Baldassarre ha quindi aggiunto: “Incomprensibile e irrazionale se non meramente riconducibile ad una sanzione di carattere politico da parte della Giunta”, ha ancora affermato il medico, europarlamentare della Lega e Responsabile del Dipartimento Famiglia del Lazio.

La denuncia di baristi e ristoratori che non trovano personale: "C'è chi preferisce i sussidi al lavoro"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.