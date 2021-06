Andrea Orlando, nessuna moglie né figli: la sofferenza per due storie d'amore finite male

17 giugno 2021 a

Andrea Orlando è il ministro del lavoro e delle politiche sociali del governo presieduto da Mario Draghi. Ha 52 anni e non ha mai avuto una moglie nè figli. Non si è mai sposato ed è una persona che ha sempre condotto una vita privata molto riservata, lontano dai riflettori nonostante la crescente esposizione mediatica dovuta al suolo ruolo di politico ed esponente di governo. In un'intervista alla trasmissione radiofonica "Un giorno da pecora" di qualche anno fa, ha raccontato di aver sofferto per amore.

In modo particolare ha fatto cenno a due storie d'amore finite molto male, che hanno avuto un forte impatto su di lui. Tanto che non si è poi più sposato nè ha messo su famiglia. Sarà ospite della puntata di "Oggi è un altro giorno", il programma di Rai 1 condotto da Serena Bortone dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 14. Ieri, sempre nel salotto della conduttrice, c'è stata invece la ministra per gli affari regionali, Maria Stella Gelmini. Nell'occasione questi esponenti di governo avranno modo di parlare tanto della loro attività politica e istituzionale - Orlando gestisce la situazione delicata del lavoro, di cui il blocco dei licenziamenti ed una sua eventuale proroga rispetto alla scadenza del 30 giugno è uno dei temi dominanti del dibattito politico e mediatico - quanto della loro sfera più personale e privata. Magari parlando proprio della famiglia, o dei propri hobby e passioni.

