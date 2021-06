M5S, la svolta centrista di Conte e Di Maio: è l'era della maturità del Movimento?

Pietro De Leo 14 giugno 2021 a

a

a

Nell’era dei social le fotografie neanche ingialliscono più, perché vengono direttamente cancellate. Allora appare come un’istantanea buttata nel cestino virtuale l’antica diarchia nel Movimento 5 Stelle. Quella tra l’anima più massimalista, barricadera, avvezza a tirar su i decibel, un tempo incarnata da Alessandro Di Battista. E quella che tiene ben calzato l’abito della Prima Comunione, dei sorrisini da foto di laurea, o meglio, del diploma e delle buone maniere, rappresentata da Luigi Di Maio.

M5S, "partito light". La rivoluzione di Conte: "onorevoli" parola riabilitata

Oggi Di Battista non c’è più, assieme a molti parlamentari che si riconoscevano nelle sue battaglie. In compenso c’è Giuseppe Conte, che sta costruendo un percorso di leadership e di rigenerazione del Movimento. Ed è tutta una corsa al centro. Basta confrontare quel che ha detto l’ex Presidente del Consiglio, ospite ieri di Lucia Annunziata e i contenuti dell’intervista del ministro degli Esteri (già capo politico del Movimento) Luigi Di Maio a La Stampa per rendersene conto. E’ tutto un peana alla moderazione, alla calma, alla morigeratezza del costume politico. Conte definisce il cambiamento che vuol imporre al Movimento una “rivoluzione gentile”, addirittura riabilita il titolo di “onorevole” (i pentastellati eletti in Parlamento, in origine, esigevano di essere appellati come “cittadino” o “cittadina”). Sul rapporto con il Pd, il prof osserva che i pentastellati, a differenza dei dem, sono “più propensi “a dialogare anche con un elettorato moderato”.

M5S, Grillo incontra l'ambasciatore cinese: attrazione fatale per i regimi non democratici

Neanche passano ventiquattr’ore, ed ecco che la Stampa va in edicola con il verbo dimaiano, che anela alle “nobili mediazioni”. E afferma: “rappresentiamo quella parte del Paese che ha più bisogno del cambiamento, il ceto medio che paga le tasse”. Dunque, niente più vocazioni da Masanielli contemporanei, scatolette di tonno da aprire, complottismo esasperato per solleticare l’istinto a dare sempre la colpa delle proprie disgrazie a qualcun altro, che raggira, inganna, fa macchinazioni. Peraltro, a Di Maio si deve anche la scoperta di quella creatura sconosciuta che è il garantismo, in occasione dell’assoluzione dell’ex sindaco di Lodi Simone Uggetti che, al tempo dell’arresto, fu dai 5 stelle mediaticamente lapidato. Che sia veramente l’era della maturità, per il Movimento? Discorso troppo complesso. La parte più semplice, però, è questa: il potere forse logora, ma senz’altro cambia.

M5S, Conte coinvolge Di Battista: "Lo aspettiamo, saremo radicali e non partito moderato"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.