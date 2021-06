M5S, "partito light". La rivoluzione di Conte: "onorevoli" parola riabilitata

13 giugno 2021 a

Ecco il nuovo Movimento 5 Stelle, è Giuseppe Conte a svelarlo in tv oggi domenica 13 giugno. "Non avremo una forma partito tradizionale, novecentesca, classica perché sta denunciando un logorio. Ci sarà una struttura organizzativa ma in forma light, leggera", dice il leader in pectore del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, ospite a "Mezz’ora in più", su Rai3, in merito alla riorganizzazione del M5S a cui egli sta lavorando.

"Sicuramente ci saranno nuovi organi che condivideranno la responsabilità politica con il nuovo leader - ha aggiunto l’ex premier -. Ci sarà un consiglio nazionale formato da rappresentanti dei gruppi parlamentari, con una parte eletta direttamente dagli iscritti. Andremo verso un sistema misto. Mi auguro ci sia un giusto mix tra una struttura, che avrà una funzionalità piramidale, ed un ampio coinvolgimento degli iscritti. La democrazia diretta, partecipata - ha concluso Conte - deve continuare ad essere un caposaldo del Movimento cinque stelle".

"Il neo Movimento cambierà linguaggio. Per me ’onorevoli' non è una parola diffamatoria perché onore e disciplina sono nella Costituzione", annuncia Giuseppe Conte alla trasmissione.

"Questa è una rivoluzione del Movimento, è una rivoluzione gentile che deve suscitare grande convinzione", ha ancora detto in merito alla riorganizzazione del M5s a cui sta lavorando, il leader in pectore del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, ospite a "Mezz’ora in più", su Rai3. "Tra sette, dieci giorni vorrei ci fosse la presentazione del progetto complessivo", ha concluso l’ex premier.

Conte ha detto anche dell'altro nel corso della trasmissione riferito a Roma: "Ho grande considerazione per la dignità di un posto in Parlamento, ed è la ragione per cui non correrò per il seggio che si era liberato a Roma. Ho rispetto per i romani, non posso prenderli in giro".

