Dritto e Rovescio, temi e ospiti del 10 giugno su Rete 4: intervista a Matte Salvini

Dritto e Rovescio torna oggi, giovedì 10 giugno, con una nuova puntata in prima serata su Rete 4. Ecco alcune anticipazioni sui temi e gli ospiti di oggi della trasmissione condotta, come sempre, da Paolo Del Debbio. Primo ospite della serata sarà il leader della Lega, Matteo Salvini, per un’intervista sulle riaperture e il ritorno della zona bianca in varie Regioni d’Italia, sul caso Saman Abbas e i temi più rilevanti della settimana, tra i quali la situazione di Roma tra spazzatura, allagamenti e animali selvatici.

Saman, nuova pista per le ricerche dopo le rilevazioni sul campo

Un’ampia pagina sarà dedicata all’emergenza immigrazione e, in particolare, a dibattito sulla proposta del segretario del Pd, Enrico Letta, relativa all’esigenza di accogliere migranti in Italia per supplire alla mancanza di manodopera in vari settori. Con documenti esclusivi e nuove rivelazioni, spazio anche a un approfondimento sul caso di Saman Abbas, la diciottenne pakistana scomparsa da un paesino della provincia di Reggio Emilia e che gli inquirenti sospettano si stata uccisa dai parenti per aver rifiutato un matrimonio combinato.

Roma, il centrodestra ha scelto il suo candidato sindaco. E c'è il ticket con Matone

Come ogni settimana, Mauro Corona commenterà con il suo punto di vista gli argomenti di attualità più discussi. Infine, spazio a un dibattito sulla proposta di introdurre la canzone "Bella Ciao" come inno ufficiale da cantare il 25 aprile e a un approfondimento sul Ddl Zan contro l’omotransfobia. Tra gli altri ospiti della puntata la senatrice di Forza Italia, Licia Ronzulli, la senatrice di Fratelli d’Italia, Daniela Santanché, il deputato di Italia Viva, Gennaro Migliore, l’eurodeputata della Lega, Silvia Sardone, il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, il candidato alla presidenza della Regione Campania Giuliano Granato (Potere al Popolo). Sulel altre reti Mediaset, invece, c'è il film Una notte da leoni III" su Italia 1 mentre su Canale 5 torna una nuova puntata di Viaggio nella grande bellezza con Cesare Bocci.

Alessandro Zan, su Instagram la foto in ricordo del gay pride del 2002 e le battaglie contro l'omofobia

