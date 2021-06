Giorgia Meloni a Non è L'Arena: "Berlusconi al Quirinale? Non sarò mai contro"

06 giugno 2021 a

a

a

Lunga intervista di Giorgia Meloni a Non è l'Arena, il programma di La7 in onda domenica 6 giugno condotto da Massimo Giletti. L'intervista si apre con le ipotesi sul futuro presidente della Repubblica. "Se voterei Berlusconi al Quirinale? Si figuri se mi metterei io contro la candidatura di Berlusconi al Quirinale - ha affermato la leader di Fratelli d'Italia -. Ho sempre avuto un rapporto molto schietto con Berlusconi e di enorme rispetto reciproco. Poi, ho detto che secondo me Berlusconi non mi ha mai capito completamente. Ci sta, siamo due persone diverse". Il discorso si è poi spostato su Draghi. Giletti le ha chiesto: "Vero che Draghi le ha detto sto qui fino al 2023?". Pronta la replica della Meloni: "No e io non gliel'ho chiesto. Comunque spero proprio di no", ha aggiunto.

Giorgia Meloni e quella vacanza senza valigia. L'amica del cuore racconta tutto | Video

La Meloni ha quindi proseguito rispondendo alla domanda sulla federazione del centrodestra. "Secondo me è anche un’operazione intelligente, non è un’operazione contro di me, ma contro la sinistra - ha spiegato la leader di FdI -. Oggi Lega e Fi governano con Pd e M5S che provano a prendere i voti di un pezzo di centrodestra per fare quello che facevano con Conte ed io ho sempre detto che il centrodestra di governo deve fare di più".

Il sondaggio che fa tremare il Pd. Fratelli d'Italia secondo partito. Salvini: "Bene così, il centrodestra cresce"

Infine le amministrative a Roma: "Oggi non mi interessa minimamente mettere la bandierina del partito, queste amministrative sono elezioni complesse - ha dichiarato -. Fratelli d'Italia oggi a Roma forse è il primo partito del centrodestra ma io voglio vincere, è la ragione per la quale mi sono dedicata a cercare un candidato che potesse allargare. Ho portato la proposta di Michetti perché parliamo di una persona che sul piano della conoscenza dell’amministrazione non ha pari e la macchina capitolina ha bisogno di uno che sappia dove mettere le mani".

A Non è l'Arena si parla di vitalizi, caso Di Fazio e intervista a Giorgia Meloni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.