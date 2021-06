Mezz'ora in più, Matteo Salvini ospite del 6 giugno di Lucia Annunziata su Rai 3

06 giugno 2021 a

Mezz'ora in più torna oggi, domenica 6 giugno, a partire dalle ore 14.30 su Rai 3. Ecco alcune anticipazioni sui temi e gli ospiti al centro della puntata di oggi. Il leader della Lega, Matteo Salvini, sarà l'interlocutore principale della conduttrice, per un "testa a testa" che si annuncia ricco di battute e scambi di opinioni divergenti, come accaduto altre volte in passate tra i due.

Al centro del dibattito ci sarà l'azione di governo e gli equilibri interni al centrodestra; la campagna vaccinale alla prova dei giovanissimi; le reazioni alla scarcerazione del boss mafioso e collaboratore di giustizia Giovanni Brusca e il ruolo dei pentiti nella lotta alla mafia. Ma si parlerà anche della ripartenza dell’economia globale e la via d’uscita della pandemia. Non solo l'ex ministro dell'Interno parteciperà a dibattito. ospiti di Lucia Annunziata e Antonio Di Bella saranno infatti anche il direttore dell’Istituto Mario Negri Giuseppe Remuzzi, l’immunologo del Comitato Tecnico Scientifico Sergio Abrignani, il giornalista Michele Santoro, Federico Rampini de La Repubblica, la corrispondente Rai da Gerusalemme Maria Gianniti e il corrispondente Rai da Londra Marco Varvello.

Su Rai 1, invece, più o meno alla stessa ora, c'è Domenica In, che si aprirà come di consueto con un punto sul Covid in Italia e sullo stato della campagna vaccinale. Tra gli altri ospiti di Mara Venier, ci sono poi Ron, Orietta Berti, Gessica Notaro, Edoardo Vianello e altri artisti che ricorderanno Little Tony. A seguire, con Francesca Fialdini a "Da noi a ruota libera", ci saranno invece Christian De Sica e Claudia Gerini. Quella di oggi sarà l'ultima puntata della stagione del programma della Fialdini, così come si chiuderà oggi l'edizione 2020-2021 di L'Eredità di Flavio Insinna, che sarà sostituito da domani da Reazione a catena di Marco Liorni.

