Laura Ravetto, dalla figlia Clarissa Delfina con Dario Ginefra alla rivelazione hot

Laura Ravetto è una politica italiana, di centrodestra. Nata a Cuneo il 25 gennaio 1971, si è laureata in Giurisprudenza presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Successivamente è entrata in politica come direttore affari legali presso la consociata italiana della multinazionale farmaceutica Schering Plough.

A seguito del Congresso nazionale del 27-29 marzo 2009 di Roma è stata nominata Responsabile nazionale del settore Comunicazione, immagine, propaganda del Popolo della Libertà. Il 23 aprile, sempre del 2009 a Roma, Gianfranco Fini l'ha nominata Presidente del gruppo amicizia Italia-Romania. Si è quindi candidata alle europee del 2009, non venendo eletta. Nel marzo 2010 è stata nominata Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento del quarto Governo Berlusconi. Alle politiche del 2018 è nuovamente eletta alla Camera nel collegio uninominale di Como. Nell’ottobre 2019 è nominata responsabile del dipartimento immigrazione di Forza Italia.

Da tempo fuori dall'inner circle di Silvio Berlusconi e un po’ messa ai margini, il 19 novembre 2020 ha deciso di lasciare Forza Italia, assieme a Federica Zanella e Maurizio Carrara, aderendo alla Lega di Matteo Salvini. "Forza Italia ha altresì perso quella forza propulsiva che l’aveva portata ad essere luogo di aggregazione per tutto il centrodestra. Salvini incarna la rivoluzione liberale", ha affermato dopo la scelta. Per quanto riguarda la vita privata, mangia poco, fa molto sport e così per lei è un gioco da ragazzi entrare con disinvoltura in un vestito strettissimo. "Fare l'amore è la migliore cura per stare in forma", ha rivelato in una vecchia intervista a Il Giornale. Il 4 giugno 2016 ha sposato l’ex deputato del Pd Dario Ginefra. Li ha uniti in matrimonio Walter Veltroni. A gennaio 2018 la coppia ha avuto una figlia di nome Clarissa Delfina. La coppia aveva passato un periodo di crisi e si era anche lasciata, poi i due sono riusciti a superare il momento difficile.

