Enrico Letta, non solo politica: due matrimoni, tre figli e la passione per Dylan Dog

Enrico Letta ospite di Oggi è un altro giorno, il salotto di Rai1 con Serena Bortone alla conduzione che si occupa di approfondire i temi di attualità, tra Covid, politica ed economia, e di interviste ai personaggi di cinema e televisione. Nella puntata odierna, martedì 1 giugno, ci sarà proprio il segretario del Pd e - tra le altre cose - parlerà probabilmente del tema licenziamenti tornato nuovamente scottante nelle ultime ore.

Letta, 54 anni, originario di Pisa, è stato anche presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica italiana dall'aprile 2013 al febbraio 2014. Dallo scors0 14 marzo è segretario del Partito Democratico. Lunga e intensa la sua carriera politica: Ministro per le politiche comunitarie tra il 1998 e 1999 durante il Governo D'Alema, poi Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato con i Governi D'Alema II e Amato II. Poi sottosegretario di Stato con il Prodi II, è stato anche Europarlamentare dal 2004 al 2006. Durante il suo governo ha affrontato le prime fasi della crisi europea dei migranti, compreso il naufragio più mortale nella storia recente del Mar Mediterraneo; implementato l'operazione Mare nostrum. Si è dimesso un anno dopo, a seguito di un voto di sfiducia da parte della dirigenza del Pd, venendo succeduto da Matteo Renzi. Nel 2015 si ritira dall'attività politica per dedicarsi all'insegnamento universitario. Poi la recente successione a Nicola Zingaretti.

Letta si è sposato una prima volta a 24 anni, ha divorziato sei anni dopo ed è sposato in seconde nozze con Gianna Fregonara, giornalista del Corriere della Sera, con la quale ha tre figli: Giacomo, Lorenzo e Francesco. Pare sia un appassionato della lettura e di Dylan Dog, tifa da sempre per il Milan e gli piace ascoltare la musica italiana (in particolare Irene Grandi, Elio e le storie tese, Vasco Rossi e Zucchero).

