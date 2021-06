Scarcerazione di Brusca, Salvini (Lega): "Una schifezza"

01 giugno 2021 a

a

a

"Una schifezza, con tutto il rispetto per le regole e le norme, se l’hanno fatto uscire c’era il requisito per farlo ma bisogna cambiare la legge" così si è espresso Matteo Salvini, leader della Lega, a Mattino Cinque - la trasmissione di Canale5 in onda ogni mattina dal lunedì al venerdì - in merito alla scarcerazione per fine pena di Giovanni Brusca. "Una persona che ha sciolto un bimbo nell’acido, che ha ammazzato Falcone e la sua scorta è una bestia che per quanto mi riguarda non può uscire di galera. Se l’ergastolo non lo dai a un personaggio del genere chi lo merita? Dopo 100 omicidi se uno vuole collaborare per alleviare le pene della sua coscienza ne risponderà a Dio, io da essere umano così buono non riesco ad esserlo, per soggetti come questo l’ergastolo è il minimo della pena" ha aggiunto Salvini.

"Per soggetti come questi l’ergastolo con il lavoro obbligatorio in carcere è il minimo della pena. Poi avrà anche collaborato e fatto arrestare altri mafiosi ma uno che scioglie un bambino nell’acido come fa domani a uscire di casa? Come fa a sorridere a dopo che ha rubato il cuore alla Sicilia", ha aggiunto Salvini. Sempre durante la trasmissione Mediaset il leader della Lega ha aggiunto: "Brusca che ha 100 omicidi sulle spalle ha fatto 25 anni di carcere, io ne rischio 15 per aver controllato, rallentato e limitato gli sbarchi di immigrati clandestini. Io ritengo di aver difeso il mio Paese".

Torna libero il boss Giovanni Brusca. L'autista di Falcone: "Un'offesa"

"È impossibile credere che un criminale come Brusca possa meritare qualsiasi beneficio. La sua uscita dal carcere fa venire i brividi. Questa non è giustizia giusta. Vicino alle famiglie delle vittime dei suoi efferati omicidi di mafia" il tweet invece di Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia.

Buongiorno e buon martedì Amici, ora in diretta su Canale 5 a #Mattino 5.

https://t.co/8xv7GRQZvw — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) June 1, 2021

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.