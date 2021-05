Massimo Caputi l'imprenditore che controlla le Terme di Saturnia e Chianciano

31 maggio 2021 a

Un a vita dedicata alla valorizzazione del turismo termale. Oggi Massimo Caputi, nato a Chieti nel 1952, si è laureato in Ingegneria Civile, è uno dei maggiori punti di riferimento del settore tanto che guida l'associazione di categoria Federterme. E’ presidente esecutivo e socio di riferimento di Feidos Spa società di investimento. Da ottobre 2017 è anche presidente di Terme di Saturnia SPA&Golf Resort, famosa struttura recentemente acquisita da York Capital e Feidos ). Nel febbraio scorso ha acquistato il 47% di Terme di Chianciano spa attraverso il suo veicolo di investimento Feidos, con il quale già controlla anche Terme di Saturnia insieme a York Capital Management (si veda altro articolo di BeBeez). A vendere è stato il gruppo Montepaschi. “L’acquisto del pacchetto di maggioranza relativa delle Terme da parte di Feidos-Terme di Saturnia rappresenta per Chianciano la soluzione ai problemi di un’azienda che era in una fase di stallo da anni, da quando col suo socio principale Mps, non erano più in grado di garantire investimenti sui piani industriali. In questi ultimi anni le terme sono riuscite a sopravvivere ma senza prospettive di sviluppo", aveva commentato il sindaco di Chianciano.

Attualmente è presidente di Federterme, e membro del consiglio direttivo di presidenza di Assoimmobiliare, l’associazione dell’industria immobiliare italiana aderente a Confindustria. Da maggio 2013 ad ottobre 2015 Massimo Caputi è stato vice presidente esecutivo con delega allo Sviluppo di Prelios (la ex Pirelli Real Estate) e ha contribuito al suo processo di risanamento. Nel corso del biennio in Prelios, Caputi, riesce a riportare la fiducia di Investitori, partner e clienti con progetti di finanza immobiliare come la partnership con Fortress per l’acquisizione della Unicredit Credit Management Bank e il relativo portafoglio di crediti bancari in sofferenza.

Dal 1998 al 2002 è stato amministratore delegato di Grandi Stazioni, la società che gestisce le principali stazioni italiane controllata dalle Ferrovie dello Stato Italiane, sviluppando anche la riqualificazione di Termini per il Giubileo 2000. Oltre ai ruoli gestionali, Massimo Caputi, è stato membro del Consiglio di Amministrazione di primarie società ed istituzioni italiane quali: Acea, Banca Monte dei Paschi di Siena, Monte Paschi Asset Management Sgr, Mps Capital Services, Banca Antonveneta, Linificio e Canapificio Nazionale, Luiss. Questa sera sarà intervistato durante la trasmissione Quarta Repubblica condotta da Nicola Porro su Rete 4 partire dalle 21.20.

