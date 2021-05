Mezz'ora in più, puntata di domenica 30 maggio su Rai 3. Landini, Cottarelli e Palù ospiti di Lucia Annunziata

30 maggio 2021 a

a

a

Torna l'appuntamento con l'approfondimento domenicale di Rai 3 su politica, interni ed esteri curato da Lucia Annunziata. Tanti gli argomenti la politica economica del governo Draghi; l'alleanza tra Pd e M5s alla prova delle elezioni amministrative; il piano vaccinale dopo l'autorizzazione dell'Ema alla somministrazione del vaccino Pfizer anche ai più giovani; il mistero sulle origini del virus dopo la pubblicazione di un rapporto riservato dell'intelligence americana in cui si rende noto che già nel novembre 2019 tre ricercatori dell'Istituto cinese di virologia di Wuhan si erano ammalati con "sintomi compatibili a quelli dati dal Covid-19". Questi i temi al centro della puntata di Mezz'ora in più e Mezz'ora in più/Il mondo che verrà in onda oggi, domenica 30 maggio, a partire dalle 14,30 su Rai3.

Stop al blocco licenziamenti, l'allarme di Bombardieri (Uil): "A rischio 2 milioni di posti"

Ospiti di Lucia Annunziata e Antonio Di Bella, il segretario della Cgil Maurizio Landini, l'economista Carlo Cottarelli, il direttore de "Il Fatto Quotidiano" Marco Travaglio, il presidente dell'Aifa Giorgio Palù, il virologo della Emory University di Atlanta Guido Silvestri, la corrispondente Rai da Pechino Giovanna Botteri.

Sblocco dei licenziamenti, salasso per l'Umbria: migliaia di posti di lavoro a rischio

Uno dei temi "caldi" sarà quello del blocco dei licenziamenti con i sindacati che chiedono una proroga. "La mediazione del presidente Draghi, senza concertazione, è debole e insufficiente ad arginare il rischio di uno tsunami occupazionale, di cui parliamo non solo noi, ma fonti governative e Bankitalia. Chiediamo quindi al governo di ritornare sui propri passi". Lo sottolinea Luigi Sbarra, segretario della Cisl, in un'intervista al Corriere della Sera. Il blocco scade alla fine di giugno? "Chiediamo - sottolinea - la proroga almeno fino alla fine di ottobre della cassa integrazione Covid e del blocco dei licenziamenti, per avere il tempo di fare il negoziato e raggiungere l'accordo complessivo, che comprende anche la riforma della Naspi, allungandone la durata ed eliminando il decalage dell'importo dal quarto mese in poi".

Domenica In: Tatangelo, Il Volo, Micaela Ramazzotti e un omaggio a Little Tony da Mara Venier

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.