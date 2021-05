Dritto e Rovescio, si confessa l'ex grillino Alessandro Di Battista.

27 maggio 2021 a

a

a

Come tutti i giovedì, anche stasera, 27 maggio, su Rete 4 appuntamento con Dritto e Rovescio, il talk condotto da Paolo Del Debbio. Come al solito al centro del programma l'attualità e i principali problemi che sta vivendo il Paese. Ovviamente anche le polemiche politiche e quelle che sono legate ai temi economici e sociali. Stasera si parlerà della proposta avanzata dal segretario del Partito Democratico, Enrico Letta, che vorrebbe applicare un'imposta di successione per aiutare i diciottenni. Un'idea che ha subito innescato polemiche, oltre che incassare il no del premier, Mario Draghi. Ma si continuerà il confronto anche sull'emergenza degli sbarchi e sul disegno di legge Zan contro l'omotransfobia.

Ulisse, Francesco e Chiara santi ribelli: l'Umbria protagonista su Rai1 con Alberto Angela

Annunciata una lunga intervista ad Alessandro Di Battista, storico ex parlamentare ed ex esponente del Movimento 5 Stelle che ha ormai lasciato il partito, non condividendo le sue linee politiche e la scelta di sostenere l'attuale governo. Quale è il suo futuro? A sua volta darà vita ad un nuovo movimento? Continuerà a criticare duramente le decisioni dell'esecutivo? Si candiderà al prossimo appuntamento elettorale? E se sì, insieme a chi? A seguire dell'intervista ad Alessandro Di Battista, ancora una pagina dedicata all'emergenza dell'immigrazione e alla ripresa degli sbarchi sulle coste italiane.

Amore Criminale, la storia di Francesca, schiava del suo fidanzato

Annunciata anche la presenza di Mauro Corona con un focus sugli argomenti più discussi dell'ultima settimana. In particolare le riaperture e le restrizioni che sono ancora in vigore, oltre che le prospettive del Paese. Naturalmente numerosi gli ospiti della puntata di questa sera. Saranno presenti il senatore Gianluigi Paragone (che non è più del Movimento 5 Stelle); la senatrice Licia Ronzulli di Forza Italia; il deputato Andrea Romano del Pd; Stefano Fassina, deputato di Leu; Elisabetta Gardini di Fratelli d'Italia e Giuliano Granato, il candidato di Potere al Popolo per la corsa alla presidenza della Regione Campania.

Addio a Carla Fracci, la regina della Scala di Milano

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.