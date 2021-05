Auto blu, fallimento del M5S a Stasera Italia: nessuna riduzione nè censimento

26 maggio 2021 a

Auto blu, nessuna riduzione nè censimento da parte del ministro della pubblica amministrazione quando alla sua guida c'era il M5S, con il ministro Fabiana Dadone. E' quanto emerge dal servizio di Stasera Italia, mandato in onda nella puntata di mercoledì 26 maggio.

Nel servizio si documenta come quello che era una delle bandiere nella lotta agli sprechi nel PA da parte degli esponenti pentastellati - Di Maio in testa - sia rimasto nella sostanza lettera (quasi) morta. Risulta infatti come nel periodo in cui Fabiana Dadone ha guidato il ministero ora retto da Renato Brunetta, sia stato censito solo il 70 per cento delle rimesse in capo alle varie amministrazioni dello Stato e sia stato avviato un censimento sui mezzi, che ha portato ad individuare poco più di 2 mila mezzi. Ma nessuna riduzione, solo uno stop a buona parte dei nuovi acquisti. Nel servizio si ricorda anche la promessa di Luigi Di Maio, che nel 2014 invocava la riduzione di questi mezzi e il loro utilizzo a beneficio delle forze dell'ordine.

Vaghi anche i commenti sul tema dell'ex ministro dei Trasporti e Infrastrutture, Danilo Toninelli, che non ha risposto nel merito all'inviato, mentre altri parlamentari "grillini" hanno invitato il giornalista a non generalizzare, ricordando come molti di loro usino i mezzi pubblici o "i motorini a noleggio, come i normali cittadini". Ora la questione è stata ripresa dal ministro Brunetta, il cui censimento è arrivato all'identificazione di 2.400 mezzi. Una volta completato, sarà possibile comprendere come snellire questo parco macchine, così da ridurre i costi per lo Stato e per i cittadini, tra manutenzione, bolli, tagliandi, carburante e rimessaggio.

