Salvini a Cartabianca, attacco a Galli: "Fosse stato per lui sarebbero saltati altri posti di lavoro"

Matteo Salvini è intervenuto durante la puntata di martedì 25 maggio di Cartabianca, su Rai3. "Se avessimo ascoltato il professor Galli ad aprile non avremmo mai riaperto e sarebbero saltati alcuni milioni di posti di lavoro - ha affermato il segretario della Lega -. Gli italiani si sono dimostrati più forti di tutto e di tutti. E fortuna che abbiamo permesso a tanta gente di tornare a lavorare, altrimenti sarebbe stato un disastro". Il discorso si è quindi spostato sul futuro Presidente della Repubblica: "Draghi al Quirinale? Non sto candidando nessuno a far nulla. Stimo Draghi? Sì. Ritengo che stia facendo bene il presidente del Consiglio? Sì. Ritengo che e potrebbe fare altrettanto bene il presidente della Repubblica? Sì, punto", ha aggiunto Salvini.

Il leader della Lega ha quindi proseguito: "Io pentito di essere entrato nel governo? E' Letta che mi sembra a disagio in questo governo. La Lega è il primo partito da anni, abbiamo fatto una scelta d’amore per l’Italia - ha sottolineato -. E' il Pd che crea qualche problemino alla tenuta del governo. Oggi sto lavorando sullo sblocco dei licenziamenti e su blocco delle cartelle esattoriali. L’Italia ha la pressione fiscale più alta d’Europa. Se tassi i ricchi, loro scappano e portano i risparmi all’estero. Chi ci rimette? Gli italiani meno ricchi che pagano sempre di più".

"In questo momento non c’è bisogno di mettere nuove tasse - ha ribadito Salvini -. Se vogliamo tassare qualcuno, facciamolo con i giganti del web come Amazon". Infine il tema migranti: "Draghi ha avuto la forza di mettere sul tavolo di Bruxelles un tema di cui nessuno voleva parlare - ha spiegato l'ex Ministro degli Interni -. L’Italia non può essere il campo profughi d’Europa. Dopo un anno e mezzo di Covid noi abbiamo bisogno di turisti che portano bellezza e ricchezza, non di turisti che sbarcano portando problemi".

