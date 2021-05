Fuori dal Coro, l'emergenza economica per gli italiani e le violazioni nel sesso

25 maggio 2021 a

Stasera in tv, martedì 25 maggio, nuovo appuntamento settimanale con Fuori dal Coro, il talk condotto da Mario Giordonao su Rete 4, inizio come sempre a partire dalle ore 21.25. Ancora una volta il programma tornerà ad affrontare la questione dell'occupazione abusiva delle case, resa ancora più problematica dall'emergenza sanitaria che sta vivendo il Paese. Ma si discuterà anche degli sbarchi immigrati e di quello che viene considerato il fallimento europeo nell'accoglienza. Durante la puntata, inoltre, discussione anche della gestione dei fondi pubblici e un'inchiesta sulle offerte da parte dei fedeli alla Chiesa. Da questo punto di vista si parlerà del caso dell’estorsione di oltre 370mila euro al prete don Albino Bizzotto per cui undici persone di etnia sinti ora sono indagate dalla Procura di Padova.

Durante la puntata approfondimento sulla situazione economica e sociale che sta vivendo l'Italia. Secondo i dati che sono stati diffusi da Bankitalia, è stato colpito il 60% della popolazione. Enrico Letta, segretario del Partito Democratico, ha ipotizzato una tassa di successione che ha acceso una vera e propria polemica. Rispetto alla malagestione dei fondi pubblici, grande attenzione ai rischi del Recovery Found, fondamentale per la ripresa del Paese.

Nel corso della puntata di stasera, inoltre, di nuovo approfondimento sulla vicenda di Ciro Grillo, il figlio di Beppe, fondatore del Movimento 5 Stelle, indagato insieme a tre amici per violenza sessuale. Fuori dal Coro farà il punto sull'inchiesta, ma approfondirà anche la vicenda dell'imprenditore farmaceutico che è stato arrestato con l’accusa di stupro aggravato ai danni di una 21enne e che con il trascorrere dei giorni sta vedendo la sua posizione complicarsi sempre più per possibili ulteriri casi. Annunciata una riflessione sul racconto odierno della sessualità e sulle conseguenze per le nuove generazioni. Rita Dalla Chiesa, Maria Teresa Ruta e Vittorio Feltri i principali ospiti annunciati della puntata di questa sera.

