Covid, Draghi: "Pass europeo pronto per metà giugno". L'annuncio a Bruxelles

"Il certificato verde europeo sarà pronto a metà giugno". Lo ha detto il premier, Mario Draghi, in conferenza stampa a Bruxelles, al termine del Consiglio europeo. Il premier alla fine del consiglio Ue ha anche assicurato che non ci saranno altre brutte sorprese nella fornitura dei vaccini: "Per ora non vi sono sorprese, le forniture continueranno ad arrivare in modo sufficiente", ha assicurato. Dunque la campagna vaccinale, che nelle ultime settimane è stata decisiva in Italia come in altri paesi del Vecchio continente per abbassare la curva dei contagi Covid-19, continuerà senza freni. "Ci sono alcune questioni aperte su cui si dovrà pronunciare l'Ema, in particolare la durata di questo passaporto verde", ha spiegato.

Mario Draghi ha poi aggiunto che c'è "c'è l'accordo completo sulla necessità di eliminare ogni blocco alle esportazioni" dei vaccini per poi aggiungere: "Abbiamo passato in rassegna la situazione die paesi poveri. Diventano cruciali la condivisione dei vari Paesi, l'Ue punta a 100 milioni di dosi di vaccino". Poi il premier ha affrontato il tema dei brevetti: "Sono diverse le strade lasciare le cose come stanno o sospendere, come io ho suggerito, che è circoscritta, i diritti del brevetti, che deve essere seguito da una fase più complicata che è quella della produzione ed esportazione. La terza strada che si sta esaminando prevede il conferimento obbligatorio di licenze nei momenti di emergenza".

Per quanto riguarda il piano clima "E' stato appena abbozzato oggi ma è un piano molto importante e innovativo. Il pacchetto completo verrà presentato il 15 luglio. Uno dei problemi che è stato posto un po' da tutti è l'importanza che la tutela sociale ha nel processo di transizione ecologica. C'è una consapevolezza di tutti che le parti più deboli vadano tutelate, e che gli stessi provvedimenti vadano presi avendo in mente la condizione di coloro che hanno meno".

