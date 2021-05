Stasera in tv, martedì 25 maggio. Su La 7 c'è Dimartedì. L'italia che sogna di uscire dalla pandemia, gli ospiti di Floris

25 maggio 2021 a

L'Italia che vede la luce in fondo al tunnel dell'emergenza sanitaria legata al virus Covid-19. Sarà questo l'argomento principale, insieme ai piani per far ripartire l'economia, della puntata del 25 maggio di Dimartedì, il talk show de La 7, condotto da Giovanni Floris, che va in onda alle 21.15.

Come sempre, oltre agli ospiti politici di primo piano, sono presenze fisse ormai la dottoressa Ilaria Capua, con i suoi consigli legati alla pandemia, e Barbara Gallavotti che sarò protagonista dell'ormai appuntamento fisso dell'approfondimento scientifico. Nando Pagnoncelli si occuperà, come tutte le settimane, si illustrare l'umore degli italiani attraverso i sondaggi sulle intenzioni di voto e quelli sui temi di più stretta attualità. i parlerà ovviamente del calo dei contagi che sta caratterizzando le ultime settimane e dalla crescita del numero di vaccinati grazie al “metodo Figliuolo” che sta portando l’Italia ad un ritmo di circa 500mila dosi somministrate ogni giorno. Il virus sta allentando la morsa oppure il prossimo autunno bisognerà ancora correre ai ripari? Sono le domande che verranno girate agli esperti.

Si parlerà anche delle misure decise dal governo per aiutare le imprese messe a dura prova dall'emergenza sanitaria e con le chiusure. In particolare si illustreranno nel dettaglio le misure contenute nel Decreto Sostegni Bis. Circa 40 miliardi di euro destinati alle imprese per cercare di rimettere in piedi l'economia italiana. Saremo in grado di spenderli nel modo giusto? Come di consueto in studio ci saranno anche diversi giornalisti delle maggiori testate italiane che commenteranno i fatti di cronaca nazionale, gli aggiormanenti politici e i provvedimenti del governo. La trasmissione di Floris, tradizionalmente imposta la "narrazione" dei provvedimenti su quanto incidono sulle tasche degli italiani. L'appuntamento dunque per tutti coloro che sono appassionati dello storico talk del conduttore è per le ore 21.15. Non resta che sintonizzarsi su La 7.

