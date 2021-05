Mezz'ora in più, oggi su Rai 3 ospiti di Lucia Annunziata sono Carlo Calenda e Roberto Gualtieri

23 maggio 2021 a

Mezz'ora in più torna oggi, domenica 23 maggio, a partire dalle ore 14.30 su Rai 3. Ecco alcune anticipazioni di questa puntata e gli ospiti in studio con Lucia Annunziata e Antonio Di Bella.

Si parlerà all'inizio della imminente campagna elettorale in vista delle elezioni amministrative che in autunno decideranno il nuovo sindaco di Roma. Poi il consueto punto sulla campagna di vaccinazione e la lotta globale alla pandemia giunta finalmente ad un punto di svolta dopo milioni di morti in tutto il mondo. Altro tema caldo quello relativo al conflitto israelo-palestinese, arrivato ad una tregua dopo 11 giorni di violenti scontri. Ma, sempre in tema di politica estera, non mancherà un focus sulla gestione dei flussi migratori alla vigilia del nuovo Consiglio Europeo.

Questi i temi al centro della puntata di Mezz’ora in più’ e Mezz’ora in più/Il Mondo, sui quali si discuterà insieme all’ex ministro dell’Economia del governo Conte ed esponente del Pd, Roberto Gualtieri; al leader di Azione, Carlo Calenda, all’epidemiologo della Northeastern University di Boston Alessandro Vespignani e al presidente dell’Ispi Giampiero Massolo. Quasi in contemporanea, su Rai 1, la puntata di oggi di Domenica In vedrà altri ospiti del mondo della politica e dello spettacolo. Si inizierà infatti con il punto sul Covid in Italia e sullo stato della campagna vaccinale con la ministra per gli affari regionali, Maria Stella Gelmini, il virologo Fabrizio Pregliasco, il direttore del quotidiano Libero, Alessandro Sallusti e il wedding planner Enzo Miccio. Poi spazio alla celebrazione dell'anniversario della strage di Capaci con la sorella del giudice Giovanni Falcone, Maria, e l'attore Pierfrancesco Favino, protagonista del film "Il traditore" (disponibile su Netflix), relativo alla storia di Tommaso Buscetta. Poi spazio alla musica e allo spettacolo con Al Bano Carrisi che canterà insieme alla filgia Jasmine e alla presentazione delle prossime due puntate di Ulisse, con Alberto Angela.

