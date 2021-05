No vax, attacco su facebook contro il sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro dopo il post sul vaccino

22 maggio 2021 a

a

a

No vax all'attacco della pagina Facebook e al profilo personale del sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro, che il 19 maggio ha dichiarato pubblicamente di aver ricevuto la prima dose di vaccino, postando una foto scattata in un momento di riposo accompagnata da un commento ironico teso a sdrammatizzare i malesseri dovuti alla somministrazione.

Enrico Montesano, dall'impegno in politica al movimento no vax e alle proteste per le riaperture

Tanto è bastato a scatenare l’ira dei no vax: nella tarda serata di venerdì 21 maggio gli account social del sindaco sono stati presi d’assalto da migliaia di commenti postati da altrettanti utenti, non è chiaro se legati a persone fisiche o boot, alcuni con profilo aperto altri con identità nascosta. Una vera tempesta di commenti, un totale di oltre 7mila notifiche in meno di un’ora, nei quali si inneggia al libertà di scelta sul vaccino, sottolineando una non meglio precisata violazione del diritto al consenso alle terapie tramite il ricatto per quello che viene definito "nazismo sanitario". "Un complotto planetario organizzato ad arte che sarebbe stato programmato ben prima dell’esplosione della pandemia, data per inesistente e con numero gonfiati ad arte. E poi immagini di bimbi dietro le sbarre della segregazione sanitaria, svastiche e quant’altro", commenta ironico il sindaco.

Medici no vax, ancora linea morbida delle Regioni. Bassetti durissimo: "Andrebbero radiati"

L’accaduto è stato segnalato alla polizia postale per i provvedimenti del caso. Il sindaco Giorgio Del Ghingaro è da sempre molto attivo sui social che usa per informare i cittadini sul lavoro dell’Amministrazione ma anche per riflessioni politiche e personali e la sua pagina conta oltre 25mila follower. Recentemente ha aperto anche un account Instagram che ad oggi vede 4,831 follower. Numeri che se da un lato rendono Del Ghingaro uno dei sindaci più seguiti della toscana, dall’altro lo rende facile bersaglio di chi è in cerca di visibilità. "Stavolta non si tratta di un caso singolo ma di un attacco costruito in maniera organizzata tanto che ha fatto schizzare le visualizzazioni della pagina, come mostrano i dati statistici raccolti dallo stesso social, segnano +114,2% negli ultimi 7 giorni: dato sicuramente influenzato dai migliaia di commenti arrivati", sottolinea una nota diffusa dal Comune di Viareggio.

Umbria, flop del raduno negazionista in piazza a Todi. Multe in arrivo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.