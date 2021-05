Giorgia Meloni, appello a Matteo Salvini a La Confessione: "No a divisioni". Anticipazioni dell'intervista su Nove

21 maggio 2021 a

Appello di Giorgia Meloni a Matteo Salvini. La leader di Fratelli d'Italia, intervistata da Peter Gomez nel programma "La confessione", in onda in seconda serata su Nove, si è rivolta al segretario della Lega.

"Caro Matteo, sappiamo entrambi che uniti facciamo paura, perché la nostra coalizione è forte e vincente, perché sta insieme per scelta e non per interesse. Io e te sorridiamo spesso insieme, ci scambiamo messaggi su come la stampa interpreta il nostro rapporto, però volevo ribadire che siamo alleati convinti e che anche noi se ogni tanto prestiamo meno il fianco a questo racconto delle divisioni tra noi, ci aiutiamo ad essere più forti". Queste alcune anticipazioni dell'intervista che andrà in onda questa sera, venerdì 21 maggio. "Io di destra perchè mio padre di sinistra? Assolutamente no", ha risposto al conduttore l'ex ministra della gioventù commentando la presunta influenza politica che il padre avrebbe avuto su di lei in giovane età. "Ho scoperto le inclinazioni politiche di mio padre più tardi. In realtà io non ricordo di aver mai vissuto con mio padre, è andato via di casa che io avevo più o meno un anno. Quindi non è una persona con la quale ho avuto un quotidiano tale da parlare di politica anche in adolescenza", ha spiegato la leader di Fratelli d’Italia che ha raccontato molti episodi della sua vita privata nell’autobiografia "Io sono Giorgia" edita da Rizzoli.

Nel libro la leader di FdI ha scritto che l’abbandono del padre in qualche modo l’ha formata. "Penso che anche le cose brutte che ti succedono nella vita in qualche maniera fanno di te la persona che sei, nel bene e nel male, poi il punto è come riesci a reagire. Per carità, io ho fatto i conti più da grande con la figura di mio padre e con quello che aveva prodotto nel mio carattere. Ho negato per tanti anni che avesse avuto un impatto: non era così ovviamente", ha concluso.

