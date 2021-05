Bianca Berlinguer, la primogenita di Enrico e quel misterioso fine settimana d'amore

21 maggio 2021 a

a

a

Prima figlia di Enrico Berlinguer, storico segretario del Partito Comunista Italiano, e di Letizia Laurenti, Bianca aveva 25 anni quando il padre morì, lasciando nella disperazione non solo la sua famiglia, ma l'intero mondo della Sinistra. Furono anni difficili e impegnativi per Bianca che però riuscì a rafforzare il suo carattere e a inseguire con maggiore determinazione i suoi obiettivi. E' diventata una delle donne più stimate e famose del giornalismo italiano. Classe 1959, dopo aver lavorato per numerose testate e programmi televisivi (in particolare Mixer e Primo Piano), nel 2009 è diventata direttrice del Tg3 e uno dei volti televisivi più apprezzati e seguiti. Nel giornalismo aveva iniziato collaborando con Il Messaggero nei primi anni Ottanta. Dopo altre esperienze l'ingresso nella redazione del Tg3, dove ha condotto il serale dal 1991 al 2016. Ha tenuto la direzione sino al 5 agosto 2016, quando la sua sostituzione suscitò un'infinita serie di polemiche rivolte al governo guidato da Matteo Renzi. Da allora conduce Cartabianca, programma di approfondimento, sempre su Rai 3.

Francesca Fagnani alla scoperta di due belve italiane

Due importanti compagni nella sua vita sentimentale. Prima si è sposata con il collega Stefano Marroni. Poi la lunga e intensa storia con i politico Luigi Manconi da cui ha avuto Bianca, nata nel 1998. Secondo il gossip, nel 1984 aveva avuto una storia con Valerio Merola. Lui, tra l'altro, una volta ha confessato di essere stato innamorato di una donna la cui descrizione era proprio simile a quella di Bianca Berlinguer. Amore che secondo Merola "è durato solo un fine settimana" perché proprio la donna non è voluta andare oltre. Era davvero lei?

Antonella Elia, compleanno e festa a Cosenza per i 47 anni del fidanzato Pietro Delle Piane: il video su Instagram

Alcune curiosità. Sceglie sempre da sola come vestire ed è molto severa sul look, in un caso fece addirittura piangere una truccatrice. Da bimba è stata molto legata ad un cane lupo ed alla figlia ne ha regalato uno di nome Macchia. Secondo Il Fatto Quotidiano raggiungerebbe il tetto massimo degli stipendi Rai, 240mila euro. Nel 2019 ha vinto il Premio Batani. Caratterialmente è molto riservata e raramente rilascia interviste. Stasera (venerdì 21 maggio) lo farà a Belve, il programma di Francesca Fagnani, moglie di Enrico Mentana.

Francesca Manzini, nuovo fidanzato dopo il matrimonio annullato: è il sosia di Johnny Depp

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.