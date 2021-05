Piazzapulita, Bersani e le sue metafore: "Chi conosce nome Presidente della Repubblica ha convenzione con Mago Otelma"

20 maggio 2021 a

Un Pierluigi Bersani sempre spiritoso, incline alla battuta piacevole e alle metafore che lo hanno reso celebre e "mediatico" è stato ospite della puntata di Piazzapulita di giovedì 20 maggio 2021. Pungolato dal conduttore Corrado Formigli, sono stati tanti i temi toccati dall'ex segretario del Partito democratico dal 2009 al 2013. E non sono mancate le metafore perché il gusto della battute resta. A iniziare dal toto Quirinale: "Chi conosce il nome del prossimo Presidente della Repubblica vuol dire che ha una convenzione con mago Otelma. Mattarella ha detto a più riprese che non è il caso. Il tema del nuovo Presidente maschera il disagio politico di una maggioranza che non ha ragioni politiche per stare assieme" ha detto il politico emiliano classe 1951. Divertente anche lo sketch all'ingresso di Alessandro Di Battista. Formigli chiede all'ex grillino: "Ma lei voterebbe Bersani presidente della Repubblica?". Sì, molto meglio Bersani di Mario Draghi" è la sentenza che gela Bersani che ascolta Dibba con un sorriso spiazzato.

Bersani: "Siamo unico paese al mondo che in piena pandemia ha smontato un governo perché disuniti"

In precedenza però Bersani aveva dimostrato apprezzamento per l'ex premier Giuseppe Conte: "La tribuna vip fischiava Conte anche quando faceva gol" ha detto per poi aggiungere: "Sui punti fondamentali, il governo della pandemia e i sostegni economici, Draghi è in continuità con Conte". Bersani è stato spesso oggetto della satira del comico Maurizio Crozza, per le insolite metafore che è solito usare nei discorsi politici e nelle dichiarazioni alla stampa. Bersani ha sempre accettato di buon grado queste imitazioni, arrivando addirittura a partecipare, con lo stesso Crozza (durante lo spettacolo Italialand), a un duello di metafore scritte ad hoc dal comico e dai suoi autori.

Più volte Bersani ha ribadito l'importanza della metafora come strumento per avvicinare un concetto alla mente delle persone, in maniera chiara e cristallina. Tra le metafore frequentemente utilizzate da Bersani, alcune tra le più note sono "pettinare le bambole", "smacchiare i giaguari", entrambe con il significato di "attività inutile", o "la mucca nel corridoio sta bussando alla porta", usata per commentare la rabbia sociale dietro alla vittoria di Donald Trump alle elezioni presidenziali negli Stati Uniti d'America del 2016.

