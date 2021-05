Berlusconi, processo Ruby ter: "Amareggiato, chi mi conosce sa che accuse sono inesistenti"

20 maggio 2021 a

a

a

Processo Ruby ter, Silvio Berlusconi è "amareggiato" per le vicende giudiziarie in cui si trova coinvolto. "Un processo surreale, chi mi conosce bene sa che non avrei mai fatto quello di cui mi accusano...", ha ripetuto più volte in questi giorni a chi gli sta accanto.

Processo Ruby ter, la difesa di Berlusconi chiede il legittimo impedimento: "Sta male". Decisione il 26

L'ex premier non riesce a capacitarsi che a 84 anni si ritrova ancora alle prese con i suoi processi. L’amarezza è tale, riferiscono fonti azzurre, che nonostante l’affaticamento da Covid, il Cav non abbia mai smesso di sfogarsi sia dal ricovero al San Raffaele che dalla villa di Arcore sulla sua condizione di "eterno perseguitato", come l’ha definita lui stesso a chi ha avuto modo di sentirlo in questi giorni. Per Berlusconi urge una seria riforma della giustizia. E non finisce di ribadirlo ai suoi, soprattuto ora che Forza Italia è tornata al governo. I processi, a cominciare dal Ruby ter, sarebbero il suo tormento e l’idea che non riesce a liberarsene, riferiscono, lo attanaglierebbe più di ogni cosa. Riguardo alla sua salute, il vice presidente di Forza Italia, Antonio Tajani, ha spiegato: "Berlusconi sta passando un momento di riposo forzato perchè deve riprendersi dal Coronavirus e dal vaccino, dovrà ancora stare a riposo per qualche tempo".

Berlusconi, Corte Europea all'Italia: "Il Cavaliere ha avuto un processo equo?"

E alla domanda se si aspettasse che la Corte Ue chiedesse spiegazioni al governo italiano sull’equità del processo Mediaset nei confronti di Berlusconi dopo 8 anni, ha risposto: "Sì, perchè noi siamo stati sempre fiduciosi in questa Corte che ha sempre fatto scelte nella giusta direzione", ha spiegato Antonio Tajani, coordinatore nazionale degli azzurri. "La Corte di Strasburgo non ha respinto il ricorso e ha chiesto all’Italia di spiegare cosa è successo in quello strano processo", ha aggiunto l'ex presidente del parlamento europeo.

Annamaria Bernardini De Pace, l'avvocato matrimonialista più famosa d'Italia. E' l'ex suocera di Raoul Bova

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.