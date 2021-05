Green pass, accordo in Europa sul certificato digitale per i viaggi

20 maggio 2021 a

Green pass, accordo raggiunto tra Parlamento e Consiglio Ue sul certificato digitale per i viaggi. Intesa raggiunta sulla proposta avanzata dalla Commissione europea già a metà marzo e, quindi, l'accordo ha compreso anche le questioni legate al prezzo dei test Covid e alle eventuali future restrizioni. L'accordo è considerato prioritario per facilitare i viaggi in estate tra i Paesi membri dell'Unione.

Adesso l'intesa dovrebbe essere portata all'attenzione del Coreper, il comitato degli ambasciatori degli Stati membri in Ue, in programma venerdì, per l'approvazione finale. Il certificato dovrebbe provare l’avvenuta vaccinazione con vaccini approvati dall’Ema (per quelli non approvati la scelta se riconoscerli o meno spetterà agli Stati) o la negatività ad un test. Per quanto riguarda la guarigione dal Covid, l’utilizzo dei test sierologici come prova sarà possibile solo più tardi, con un atto delegato, riferiscono fonti parlamentari, sulla base di "evidenze". Il regolamento entrerà in vigore dal primo luglio 2021 e resterà valido per un anno. È stato stabilito che si chiamerà Eu Digital Covid Certificate, cioè certificato Covid Ue digitale, e non Green Digital Certificate. Gli Stati membri hanno bloccato qualsiasi riferimento alla gratuità dei test necessari ad ottenere il certificato, se non si è vaccinati.

La Commissione dovrebbe quindi stanziare 100 milioni di euro per acquistare test rapidi per i lavoratori frontalieri e quelli considerati essenziali. Ulteriori restrizioni nei confronti dei viaggiatori titolari del certificato non sono possibili "in linea di principio", tuttavia potranno essere imposte "ove necessario e in modo proporzionato, sulla base di evidenze, con notifica alla Commissione e ad altri Stati membri", spiega una nota da Bruxelles.

