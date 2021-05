Dritto e Rovescio, temi e ospiti del 20 maggio su Rete 4

20 maggio 2021 a

a

a

Dritto e Rovescio torna oggi, giovedì 20 maggio, in prima serata su Rete 4 a partire dalle ore 21.20. Ecco alcune anticipazioni sui temi della puntata e gli ospiti di Paolo Del Debbio. In studio ci saranno il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani e il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia.

Tajani prova la rettifica: "Senza figli la famiglia non esiste? Parlavo di crisi demografica"

Tra i temi che saranno oggetto di dibattito ci sono il calendario delle riaperture deciso dal Governo Draghi, l’andamento della campagna vaccinale, il nodo dell’immigrazione - più che mai attuale a causa del grande numero di sbarchi sulle coste italiane in questo periodo – e l’estate che si prospetta in questo 2021. A seguire, ampio spazio sarà dedicato alla ripartenza graduale di molte attività: dalle palestre ai matrimoni, dai centri commerciali nel weekend agli stabilimenti balneari, sono molti i settori che finalmente potranno tornare a lavorare, ma non manca chi sostiene che l’Italia sia ancora troppo blindata rispetto ad altri Stati europei e che per questo potrebbe essere penalizzata nella ripresa economica e turistica.

Contributi a fondo perduto per 15,4 miliardi: modalità e requisiti per i ristori

E ancora, un approfondimento, con immagini e testimonianze esclusive, sull’emergenza sbarchi e sul fallimento degli accordi europei per la redistribuzione dei migranti. Infine, con Mauro Corona un commento sui fatti della settimana e un dibattito sul tema della censura e della libertà di espressione, partendo dal caso di alcuni librai che hanno deciso di non vendere il libro scritto dalla leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. Tra gli ospiti anche il sottosegretario all’Interno Nicola Molteni (Lega), l’eurodeputata Alessandra Moretti (Pd), la senatrice Daniela Santanchè (FdI), il deputato Gianfranco Librandi (IV) e Paolo Ferrero, ex ministro del lavoro. Con loro non mancheranno anche i riferimenti al decreto Sostegni bis, illustrato questo pomeriggio dal premier Draghi. Il testo contiene contributi e ristori per famiglie e imprese per circa 40 miliardi di euro.

Renzi dice basta al coprifuoco: "Non serve più, va tolto" | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.