Vittorio Sgarbi, "non rompano i cogl**ni ai bambini". Sfuriata in diretta alla radio contro il Ddl Zan

"Non rompano i cogl**ni ai bambini". Vittorio Sgarbi torna ad attaccare il disegno di legge contro l'omofobia firmato dal deputato del Pd Alessandro Zan. Il parlamentare e critico d'arte collegato con Radio Radio (clicca qui per vedere il video) ha confermato la sua contrarietà alla legge usando ancora una volta parole forti. Durante "Un giorno speciale" ha stroncato la proposta di legge: "Cos’è che non va in questo disegno di legge? Il pensiero unico, quello che ha portato alla pubblicità dove si vedono due donne che si baciano a qualunque ora e per qualunque pubblico. Ci sono i film vietati ai minori di 14 anni? Ci sarà una ragione. Ci sono i film vietati ai minori di 18 anni? Ci sarà una ragione. C’è la pedofilia sotto i 14 anni?". Il sindaco di Sutri fa ancora una volta riferimento alla pubblicità delle caramelle Dietorelle che mostra due donne che si baciano e tre giovani, un ragazzo e due donne che scherzano sul letto. Contro quello spot nei giorni scorsi aveva utilizzato parole di fuoco: "E' osceno".

"Parlare di queste materie a scuola con bambini che hanno meno di 14 anni è un errore", ha continuato Sgarbi per poi aggiungere: "Le posizioni mie sono identiche a quelle di Luca Ricolfi, il quale sta cercando le precedenti leggi – fra cui una che fu fatta da Pisapia – che erano molto più rispettose delle libertà di parola, che sono in questo modo precluse da una legge liberticida, ed è bizzarro che questi valori debba difenderli la destra invece che la sinistra, cioè la libertà di parola e la possibilità di dire che io sono per la famiglia cristiana. O devo per forza essere d’accordo con quella senza madre e padre? Potrò dirlo o non potrò dirlo?".

Poi Sgarbi in un crescendo se la prende con Zan: "I bambini sono l’unica vera minoranza e dobbiamo trattarli con grande delicatezza, e Zan deve andare a fare in c**o se pensa di convincere i bambini a cose che non sono giuste; non perché uno non possa diventare omosessuale, ma lo diventi per conto suo, non perché glie lo insegna un professore a scuola. Imparino a rispettare i bambini. Dicono che parlo di pedofilia. No, dico che se esiste una legge per cui non si può fare sesso sotto i 14 anni, nessuno può escludere che lo si faccia. Una bambina di 12 anni può farlo lo stesso, però si chiama “pedofilia”, allora sotto i 14 anni rispettate i bambini, non rompetegli i cog**oni!".

