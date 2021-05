Stasera in tv 19 maggio, su Rete 4 c'è Zona Bianca: temi e ospiti

19 maggio 2021 a

Stasera in tv, mercoledì 19 maggio, su Rete 4 torna l'appuntamento con "Zona Bianca”, il programma di attualità e approfondimento realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4 e condotto da Giuseppe Brindisi. Ecco alcune anticipazioni e gli ospiti.

Al centro della puntata, in prima serata su Rete 4, un confronto tra Vittorio Sgarbi e il virologo Fabrizio Pregliasco sulla libertà dall’uso della mascherina: aumentano i vaccinati, calano i contagi, per quanto tempo ancora dovremo indossarla? Seguirà poi un’intervista al leader della Lega, Matteo Salvini, sui provvedimenti del governo e il percorso relativo alle riaperture e allo slittamento del coprifuoco deciso dal presidente del Consiglio Mario Draghi. La trasmissione si occuperà, inoltre, della denuncia dei ristoratori che non trovano dipendenti a causa del reddito di cittadinanza e degli ultimi sviluppi del caso Ciro Grillo, con il punto di vista di Vittorio Feltri. Infine, un approfondimento sul ddl Zan e la posizione della Chiesa, aperturista sui diritti Lgbt, ma cauta sul celibato dei sacerdoti.

Tra gli ospiti dell’appuntamento: i senatori Maurizio Gasparri (Forza Italia) e Gianluigi Paragone, il deputato di Italia Viva Luciano Nobili, l’eurodeputata del Pd Simona Bonafé, Elisabetta Gardini (FdI) Piero Sansonetti, Vladimir Luxuria, Alessandro Cecchi Paone e Annamaria Bernardini De Pace. Puntata ricca di temi e ospiti, quindi, quella di stasera, al termine di una giornata politica che si è arricchita anche dallo stop fatto dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sulla possibilità di un secondo mandato. Una situazione sulla quale Matteo Salvini stesso ha aperto di nuovo all'opzione Draghi, mentre sembra tramontare nel centrodestra l'ipotesi di una candidatura di Silvio Berlusconi. Sulle altre reti, invece, c'è la finale di Coppa Italia tra Juventus e Atalanta su Rai 1, la commedia "Non c'è campo" su Rai 2, Chi l'ha visto su Rai 3 e il quinto episodio di Buongiorno mamma! su Canale 5.

