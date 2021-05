Matteo Salvini, sì della Lega a Mario Draghi per la presidenza della Repubblica: "Se Mattarella dice no, avrà nostro sostegno"

19 maggio 2021 a

Matteo Salvini apre all'ipotesi di Mario Draghi al Colle alla scadenza del mandato settennale di Sergio Mattarella. "Febbraio è lontano, ora ci sono altre emergenze, noi non abbiamo candidati nostri come è giusto che sia per il Quirinale. Certo, se il Presidente Draghi si volesse proporre, avrebbe il nostro convinto sostegno", ha detto il leader della Lega in un punto stampa fuori dal Senato, commentando le parole del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, che ha fatto sapere di non essere disponibile per un settennato bis.

Salvini ha poi ribadito che "al momento non abbiamo altri candidati". Nel centrodestra, infatti, è più volte circolata l'ipotesi di sostenere la candidatura di Silvio Berlusconi al Colle, ora accantonata anche per le precarie condizioni di salute del leader azzurro. Parlando poi di elezioni amministrative, Salvini ha assicurato che "per Roma verranno fuori candidati unitari e vincenti quanto prima. È inutile fare il toto-nomi ogni giorno", evitando di addentrarsi sull'ipotesi della candidatura di Guido Bertolaso, chiesta a gran voce dai cronisti. Poi l'attacco al Pd. "Il partito democratico pensa a cose di nessun interesse per il paese, pensa a ius soli e ddl Zan, noi, invece, a vaccini e ripartenze", ha risposto Salvini, ai giornalisti che gli chiedevano una replica agli attacchi di Enrico Letta.

"Il Pd propone ogni giorno iniziative di legge che dividono e che non c’entrano un fico secco con la ripartenza dell’Italia. Con tutto il rispetto non mi devono dire loro - dice riferendosi al segretario dem e a Francesco Boccia - quello che deve fare la Lega. Letta lavori per costruire, non di lezione agli altri. Noi e i ministri della Lega sono là al governo per costruire", aggiunge il leader della Lega.

