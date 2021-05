Di Battista attacco a Draghi a Cartabianca : "Io populista e demagogo quando mi tagliavo lo stipendio, lui salvatore della patria"

19 maggio 2021 a

a

a

Alessandro Di Battista è un fiume in piena a Cartabianca, la trasmissione di Rai 3 condotta da Bianca Berlinguer. Nella puntata di ieri sera, martedì 18 maggio, ha attaccato più volte il premier Mario Draghi.

Coprifuoco da oggi alle 23. Le nuove regole per visite ad amici, spostamenti e sport

"Quando io mi tagliavo lo stipendio - e ho restituito più di 300 mila euro - venivo considerato un populista, un demagogo. Ora che lo fa Draghi sembra il salvatore della patria, l’uomo rispettoso delle istituzioni", ha detto l'ex esponente del M5S. "Questo è il Governo dell’assembramento pericoloso. Non sono d’accordo con la scelta di Mattarella di creare un esecutivo di unità nazionale, l’emergenza non deve cancellare la politica. Oltre alla tragedia sanitaria ci sono altre tragedie che la politica dovrebbe risolvere, ma la politica è morta", ha detto ancora Di Battista parlando dell'attualità politica.

Valentina Petrini: "Dal 2050 dieci milioni di morti ogni anno per infezioni batteriche. Sanità all'altezza?"

"La Meloni lucra in questo assembramento e il Movimento 5 Stelle ha commesso un errore imperdonabile perchè non si parla più di politica e i politici non prendono più posizioni, hanno il timore di schierarsi. Non si parla di conflitto di interessi, di questione palestinese, di accentramento di potere mediatico, di classe media, di piccole e medie imprese. Si parla solo di lockdown e di coprifuoco. La politica oggi è morta, un assembramento del genere non parla di soluzioni concrete". Infine ha parlato anche del suo futuro politico: "Non escludo e non affermo la possibilità di una nuova formazione politica, credo che sia utile prendere una posizione, ho questa libertà e non ci rinuncio nemmeno per una poltrona prestigiosa. Tra scrivere reportage e fare il Ministro, come mi avevano chiesto durante il Governo Conte, scelgo la prima opzione. Quando ho lasciato il Movimento, ho ricevuto manifestazioni di interesse sia da Destra che da Sinistra ma in questo momento non ci sono partiti o movimenti che rappresentano le mie idee. Se il Movimento 5Stelle non esce dal Governo Draghi, le nostre strade si allontaneranno sempre di più", ha spiegato.

Cartabianca, la ripresa dell'Italia legata alla campagna vaccinale

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.