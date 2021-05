DiMartedì, gli italiani promuovono Draghi, dicono sì al vaccino e al pass per stadio e ristoranti | Video

19 maggio 2021 a

Cresce la fiducia degli italiani nei confronti del premier Mario Draghi. E' il risultato di uno dei sondaggi Ipsos, svelati da Nando Pagnoncelli durante la puntata di DiMartedì, condotta su la7 da Giovanni Floris. Il presidente del consiglio dei ministri è gradito dal 60% degli intervistati. Bene anche il governo che incassa il 58%. Una ulteriore crescita rispetto ai dati della settimana precedente. Il sondaggio ha inoltre valutato il livello di gradimento dei principali leader politici. Al primo posto Giuseppe Conte, capo del Movimento 5 Stelle, al 55%. In seconda posizione Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, a diciassette punti di distanza, il 48%. La terza posizione è di Enrico Letta, segretario nazionale del Partito Democratico che ottiene il 32%. Matteo Salvini, numero uno della Lega, è tre punti dietro: 29%. E subito dopo, con due punti in meno, Silvio Berlusconi, capo di Forza Italia, al 27%. Seguono Luigi Di Maio (Movimento 5 Stelle) al 26%; Carlo Calenda (Azione) al 23% e Matteo Renzi di Italia Viva, ultimo con il 10%.

Nei sondaggi successivi Nando Pagnoncelli ha presentato lo studio sulle opinioni degli italiani sulla pandemia Covid 19 e la campagna vaccinale. Secondo il 62% degli intervistati il Coronavirus rappresenta una minaccia per l'Italia (dieci punti in meno rispetto al sondaggio precedente); il 46% lo considera un pericolo per la propria città (-10%); il 35% per se stesso, il 7% in meno rispetto al passato studio. In miglioramento anche i dati sull'emergenza sanitaria. Secondo il 42% degli italiani il pericolo è passato, un aumento di dodici punti rispetto alle valutazioni di fine aprile. Per il 26% degli intervistati siamo all'apice dell'emergenza, mentre per l'11 il peggio deve ancora venire. Preferisce non rispondere il 21% degli intervistati.

Poi domande sul vaccino. Il 35% degli intervistati dichiara che se lo farà somministrare appena sarà possibile: il 34% ammette di essersi già fatto iniettare il farmaco; il 15% non è sicuro di volerlo fare; il 7% è certo che eviterà e il 9% ancora non ha deciso. Infine il tema del pass vaccinale. Il 79% ritiene che tutti i viaggiatori in arrivo in Italia devono averlo; secondo il 72% dovrebbe servire per entrare negli stadi e ai concerti; sempre il 72% si aspetta che nel nostro Paese diventi molto diffuso e il 60% ritiene che dovrebbero richiederlo anche negozi, ristoranti e uffici. Ultimi numeri sui giudizi sulla campagna vaccinale: positiva secondo il 45% degli intervistati; negativa per il 29%; non sa il 26%.

