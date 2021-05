Nina Zilli, "Senorita" è il nuovo singolo insieme a Clementino. Lei è sempre più felice con Danti

18 maggio 2021 a

Nina Zilli e Clementino uniscono le forze per un singolo che si candida a diventare uno dei tormentoni dell'estate. Il singolo Senorita uscirà venerdì 21 maggio e in questi giorni i due artisti lo stanno promuovendo sui social. "Onda tropicale in arrivo", scrive la cantante su Instagram pubblicando una serie di scatti e video del backstage del videoclip. "Duettare con Nina è un desiderio che avevo da tempo. Lei sembra la mia versione femminile sia umanamente che musicalmente. Sono felice di Senorita e credo che possa essere una delle tracce 'hit killer' di questa estate! Il reggae tropicale di questo brano è super coinvolgente", ha detto Clementino.

"Le sonorità tropicali, il reggae e il rocksteady sono radici da cui difficilmente mi riesco a staccare. Cantare Senorita al fianco di Clementino è stato naturale e molto divertente. Abbiamo background musicali diversi ma anche molto affini, la musica in levare è uno dei miei, nostri, grandi amori, spero che si senta tutta questa passione", dice la cantante che è pronta ad accettare la nuova sfida.

Attualmente l'artista, il suo vero nome è Maria Chiara Fraschetta, è fidanzata con il collega cantante Danti. E' un rapper, nonché celebre autore di hit di successo, molto famose tra i giovanissimi, come Andiamo a comandare e Faccio quello che voglio di Rovazzi. Ma in passato la cantante è stata protagonista di altre storie sentimentali finite all'attenzione del gossip. E' stata legata per sette anni a Riccardo Gibertini, un musicista con cui ha condiviso il palco e la vita reale. Poi c'è stata l'importante storia con Neffa che è andata avanti per anni. Successivamente c'è stato il rapporto con Stefano Mancinelli, giocatore di basket e capitano della squadra Fortitudo Bologna e poi con il pittore pugile Omar Hassan. Questa sera, martedì 18 maggio sarà ospite dello show di Enrico Brignano "Un'ora sola vi vorrei" in onda su Rai 2 alle 21.20.

