DiMartedì, le divisioni all'interno del governo e il punto sulla pandemia

Attualità, Covid 19, campagna vaccinale, situazione economica del Paese, lavoro, immigrazione e tutta l'attualità, al centro della puntata di stasera, martedì 18 maggio, di DiMartedì, il talk condotto su La7 da Giovanni Floris, inizio alle ore 21.15, subito dopo Otto e Mezzo, come ogni settimana. Come accade da oltre un anno l'attualità sanitaria sarà al centro della puntata. Floris spingerà i suoi ospiti a spiegare se sono davvero maturi i tempi per allentare in maniera definitiva le misure di sicurezza oppure se occorre tenere ancora alta la guardia. Ma verrà fatto il punto anche della campagna vaccinale, decisiva per sperare di uscire dall'incubo. Dal punto di vista medico scientifico non mancheranno le prese di posizione della virologa Ilaria Capua e della biologa Barbara Gallavotti, sia sull'andamento della pandemia che su quello della campagna vaccinale.

Naturalmente al centro della trasmissione anche le polemiche politiche, le divisioni che ci sono all'interno del governo e il botta e risposta che continuano a scambiarsi Enrico Letta, segretario del Pd, e Matteo Salvini, leader della Lega, che pur facendo parte dello stesso esecutivo, non esitano a scambiarsi critiche e attacchi. Ma allora quale sarà il futuro del governo guidato da Mario Draghi? E' possibile che sarà proprio lui a diventare il prossimo presidente della Repubblica, come si continua a ipotizzare? Di sicuro non mancheranno i sondaggi di Nando Pagnoncelli, come in ogni puntata.

Come sempre gli ospiti verranno ufficializzati via social nel tardo pomeriggio.

