Stasera in tv, martedì 17 maggio su Rai 2 c'è "Un'ora sola vi vorrei". Nina Zilli ancora ospite di Enrico Brignano

Torna questa sera, martedì 18 maggio, Enrico Brignano su Rai 2. Ultima puntata del suo show "Un'ora sola vi vorrei" che va in onda alle 21.20. Secondo quanto è stato anticipato dalla produzione l'ospite d'onore della serata conclusiva sarà la cantante Nina Zilli che era stata già protagonista nello show del comico romano nelle scorse settimana Ancora una volta sarà l’attualità della settimana a essere sottoposta alla lente di ingrandimento della satira di Enrico Brignano e affrontata con tutte le sue armi migliori: i folgoranti monologhi, ma anche canzoni e mise en scène realizzate grazie all’apporto musicale della band di dieci elementi del Maestro Andrea Perrozzi e alle coreografie di Thomas Signorelli.

L’attrice Marta Zoboli, che ha accompagnato con i suoi mille personaggi tutte le puntate di questa stagione di “Un’ora sola vi vorrei”, sorprenderà anche stavolta con una nuova maschera, mentre a fine puntata, come sempre, “aspetterà” Enrico Brignano la compagna Flora Canto, che dall’alto del talamo nuziale – in un omaggio reinterpretato delle celebri gag di Sandra e Raimondo – rifletterà e giudicherà la puntata e la giornata.

Proprio oggi Enrico Brignano compie 55 anni. "Buon Compleanno amore mio!", ha scritto la moglie pubblicando due scatti con Enrico Brignano nello studio del programma. Nella prima immagine Enrico e Flora si scambiano un romantico bacio, e nella seconda l'attore accarezza dolcemente il bellissimo pancione della compagna. "Altri 100 compleanni così. Happy Birthday my love", ha scritto in un secondo post nel quale mette il video della sorpresa che ha fatto al marito durante una recente puntata di Canzone segreta. Parlano dell'esperienza alla trasmissione "Un'ora sola vi vorrei" ha poi pubblicato un altro post, sempre su Instagram con lei stesa sul letto con le mani sul pancione: "Questa esperienza lavorativa è stata ancora più bella, forse perché eravamo in due E domani ultima puntata, non mancate, sarà una puntata speciale.

