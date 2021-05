Cartabianca, la ripresa dell'Italia legata alla campagna vaccinale

18 maggio 2021 a

Il martedì su Rai 3 è sempre dedicato a Cartabianca, il programma condotto da Bianca Berlinguer che affronta i temi dell'attualità e non evita di certo le polemiche che si accavallano di volta in volta. Sarà così anche nella serata di oggi, 18 maggio, a partire dalle ore 21.20. Stando alle anticipazioni, anche la puntata di questa sera inizierà facendo il punto sull'andamento della pandenia Covid 19, ma anche sulla campagna vaccinale. La situazione sembra in fase di miglioramento, ma non mancano i problemi e occorre velocizzare ancora di più la somministrazione dei farmaci protettivi. Quale è la situazione? E cosa devono attendersi gli italiani nelle prossime settimane? Naturalmente si parlerà anche dalle recenti decisioni del governo e da come il Paese si sta lentamente avviando verso quella che spera sarà una nuova normalità. Naturalmente è considerato decisivo il numero degli italiani che saranno immunizzati (seconda dose) entro i mesi estivi. Quanti saranno? E come si procederà con le nuove tempistiche?

Cartabianca si occuperà ancora una volta anche alle problematiche legate all'immigrazione, tema di grande attualità visto che negli ultimi giorni gli sbarchi sono notevolmente aumentati, in particolare per il bel tempo. L'Europa continua a essere indifferente rispetto a quanto sta accadendo in Italia e come al solito sono molto differenti le posizioni politiche dei vari partiti. Il premier Draghi non ha preso pubbliche posizioni sull'accoglienza, forse anche per evitare un possibile conflitto con Matteo Salvini, leader della Lega che sostiene l'esecutivo. Ma i problemi restano.

Come al solito anche stasera numerosi e importanti ospiti sia in studio che in collegamento. Verranno ufficializzati nel tardo pomeriggio.

