Fuori dal Coro, dal caso del vaccino Reithera all'emergenza sbarchi

Fuori dal Coro, questa sera, martedì 18 maggio, nuova puntata a partire dalle ore 21.20, come al solito su Rete 4. Lo show è condotto da Mario Giordano. Indiscrezioni sugli argomenti che verranno affrontati durante il programma, a partire dalla questione dell'occupazione abusiva delle abitazioni private. Fuori dal Coro ha acceso i riflettori su quello che è un grande problema e diversi proprietari sono riusciti a rientrare in possesso dei propri immobili. Molti altri, però, si trovano ancora in grave difficoltà, addirittura costretti a subire minacce da parte degli inquilini morosi.

Nel corso della puntata verrà affrontata nuovamente la vicenda del vaccino italiano contro il Covid, il Reithera. Nei giorni scorsi battuta d'arresto per la mancata registrazione della Corte dei Conti del decreto per la sua produzione. L'azienda biotech rischia di non ricevere i fondi da Invitalia. Cosa accadrà? Continuerà la sperimentazione oppure si deciderà di investire in nuovi farmaci? Quali sono le prospettive italiane per i prossimi mesi? Sarà possibile produrre un farmaco nel nostro territorio oppure resterà soltanto una lontana ipotesi? Stasera se ne parlerà nuovamente.

Durante la puntata è in programma anche un nuovo approfondimento sull'emergenza sbarchi e sul fallimento delle politiche europee di redistribuzione dei migranti di cui si parla ormai da anni ma che continuano a non essere efficaci. Complice il bel tempo e il mare calmo, nelle ultime settimane sono ripresi gli arrivi in massa sulle coste italiane che ovviamente hanno causato difficoltà ancora più gravi. La difficile situazione sanitaria e la spaccatura all'interno della maggioranza che sostiene il governo Draghi, rendono l'emergenza sempre più complessa. Come procederà l'esecutivo Draghi? Alzerà la voce nei confronti dell'Europa oppure l'Italia sarà costretta ad affrontare il problema da sola? Come sempre diversi e autorevoli gli ospiti di stasera tra cui Katia Ricciarelli, Francesco Facchinetti e Vittorio Feltri.

