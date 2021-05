Giorgia Meloni, "vacanza a Formentera senza valigia". Le rivelazioni dell'amica del cuore | Video

18 maggio 2021 a

Una vacanza a Formentera senza valigia e senza vestiti. Protagonista Giorgia Meloni, attuale leader di Fratelli d'Italia, e la sua amica del cuore. Il racconto dell'allegra vacanza di più di 20 anni fa è stato fatto durante la puntata di martedì 18 maggio di Oggi è un altro giorno, il salotto televisivo del pomeriggio di Rai 1 condotto da Serena Bortone. Giorgia Meloni, ospite della trasmissione per parlare del suo libro "Io Giorgia", ha ricevuto una gradita sorpresa.

Infatti in collegamento con lo studio è apparsa la sua amica Milka con la quale ha raccontato alcuni simpatici episodi della loro amicizia. Compresa quella vacanza a Formentera. "Ho perso la valigia e sono arrivata senza. Sono stata costretta a vestirmi per tutta la vacanza con dei pareo che alla fine erano diventati lerci", ha raccontato la presidente di Fratelli d'Italia divertita. A offrire ulteriori dettagli ci ha pensato l'amica. "Per raggiungere Formentera abbiamo fatto un giro assurdo con uno scalo a Nizza, dove è sparita la valigia di Giorgia, poi due traghetti notturni e spostamenti assurdi. Il tutto per risparmiare 50.000 lire dell'epoca". Poi Serena Bortone ha chiesto loro: "Avete mai litigato per un ragazzo". "Mai - ha risposto Giorgia Meloni - anche perché abbiamo gusti differenti, lei se non sono bruttissimi non li guarda proprio".

Durante l'intervista ha parlato anche della famiglia. Sulla madre: "Se tornavo a casa con la pagella con la media del nove diceva che avevo fatto il mio. Allora ci stavo male, ora la ringrazio tanto". Poi la sorella Arianna: "E' stata tutto per me. lei era più grande, più bella, forse anche più coraggiosa. Mi si portava dietro tipo tubero, litigava con tutti per difendermi. Non c'è stata mai nessun tipo di competizione fra noi. Non litighiamo da anni. Non ci sono stati mai conflitti tra noi".

