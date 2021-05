Sondaggi, effetto Draghi su Lega e Pd che scendono. Ghisleri: "Cresce ancora Fratelli d'Italia"

18 maggio 2021 a

a

a

L'effetto Draghi penalizza i partiti che appoggiano il governo che calano, anche se lentamente, nelle intenzioni di voto. Continua a crescere invece l'unico partito di opposizione, Fratelli d'Italia. E' quanto ha confermato Alessandra Ghisleri, direttrice di Euromedia reserch, ospite questa mattina, martedì 18 maggio, di Omnibus su La 7. La direttrice ancora non ha rilevato il sorpasso di Giorgia Meloni sul Pd, in ogni caso conferma la crescita costante del partito che ha deciso di non entrare nel governo Draghi.

Il tema è d'attualità visto che lunedì 11 maggio, durante il Tg della sera de La 7 Enrico Mentana ha presentato i risultati dell'ultima rilevazione settimanale di Swg per La 7 secondo la quale Fratelli d'Italia ha scavalcato il Pd diventando il secondo partito dietro la Lega che è lontana appena un punto e mezzo percentuale. La crescita di Giorgia Meloni è ormai una costante da settimane tanto che la stessa leader ospite, domenica scorsa, a Mezz'ora in più di Rai 3 si è detta pronta per incarichi di governo. "Secondo le nostre rilevazioni non abbiamo ancora osservato il sorpasso ai danni del Pd, in ogni caso la tendenza din crescita è confermata", ha spiegato a La 7 Alessandra Ghisleri ricordando che "stiamo parlando di intenzioni di voto e che c'è un margine di errore del 3%, ciò vuol dire che, siccome i tre partiti stanno all'interno di questa forbice in linea teorica sono appaiati. Secondo le rilevazioni dell'esperta la Lega è tra il 21 e 22%, il Pd tra il 19 e 20 e subito dietro c'è Fratelli d'Italia. Soffre di più il M5S che sta tra il 16 e 17%. "Paga l'incertezza della leadership", ha spiegato la Ghisleri.

"Superato il Pd". Il sondaggio che fa tremare il centrosinistra. Mentana: Fratelli d'Italia secondo partito

La direttrice di Euromedia Reserch in questi giorni ha sondato anche gli umori degli italiani sulle riaperture. "Tre su quattro hanno ancora paura dei contagi.Ma c'è grande voglia di ripartire e gli italiani credono molto nel vaccino".

Lucarelli contro Meloni: "Nel libro hai scritto che tua madre disse no all'aborto? Era illegale"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.