Fausto Bertinotti, l'amore per la moglie Lella e il cashmere: "Il maglione era usato. I quadri di Andy Wahrol? Un regalo"

Fausto Bertinotti appena dopo la caduta del muro di Berlino e la trasformazione del Pci in Pds, ha rappresentato per anni l'ala radicale della sinistra essendo stato il leader indiscusso di Rifondazione Comunista da metà degli anni '90 fino alle disastrose elezioni, per la sinistra radicale, del 2008. Nel frattempo l'ex sindacalista della Fiom diventato famoso per le posizioni radicali esposte con la sua elegante "erre moscia" è stato anche presidente della Camera. Da anni ha lasciato la politica attiva, ma su di lui rimane il mito anche della presunta passione per il cashmere.

Il leader comunista infatti ha sempre amato le cose belle e l'eleganza e per anni è stato protagonista, insieme alla moglie Gabriella Fagno, per tutti Lella dei salotti romani. Di quelli anni ha parlato in un'intervista del 2019 a Sette-Corriere della Sera: "Ho sottovalutato l’onda contro la casta, ho reagito come in tempi in cui erano consentite buone frequentazioni e ho avuto la presunzione che aver distribuito milioni di volantini dovesse immunizzarmi dalle critiche. Dal punto di vista esistenziale, difendo tutto. Sulla tattica politica, dovevo essere più sorvegliato". Poi ha chiarito una volta per tutte la storia dei maglioncini di cashmere: "Il primo lo prese mia moglie a un mercatino dell'usato. Quando la leggenda prese corpo, me ne furono regalati. Il più bello da due operaie di una fabbrica di cashmere. Me lo mandarono con una lunga lettera. Scrivevano: fa male ad arrabbiarsi per le polemiche, noi siamo proletarie e vorremmo che lei valorizzasse il nostro lavoro".

Un'altra contestazione che è stata fatta spesso a Bertinotti è quella di avere dei quadri di grande valore nella sua abitazione. Si tratta di tre Mao di Andy Warhol. "“Regali ed eredità di Mario D’Urso. Tutti i quadri della casa sono donati o dagli autori, come i Dorazio, o da amici, come gli Schifano.Lella, scherzando, dice sempre: viviamo di carità”. disse nella stessa intervista a Sette. Fausto Bertinotti sarà ospite su Rai 3 questa sera, lunedì 17 maggio, dello show In barba a tutto condotto da Luca Barbareschi a partire dalle 23.15.

