Stasera Italia, temi e ospiti della puntata del 17 maggio su Rete 4

Stasera Italia torna oggi, lunedì 17 maggio, in onda a partire dalle ore 20.30 su Rete 4. Ecco anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, condotta come sempre (dal lunedì al venerdì) da Barbara Palombelli.

La conduttrice e moglie di Francesco Rutelli commenterà con l’europarlamentare del Pd Pierfrancesco Majorino e con l’ex presidente del Senato Marcello Pera, le ultime decisioni rispetto all’allentamento delle misure contro il Covid prese nella giornata di oggi - che prevedono lo slittamento del coprifuoco e la sua abolizione dal 21 giugno - e il tema caldo della giustizia, in particolare il ricorso di Silvio Berlusconi contro la condanna del 2013, definito "fondato" dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo a otto anni di distanza. Naturalmente sarà approfondito anche il cronoprogramma delle riaperture decretato dal consiglio dei ministri che si è insediato alle 18.30 e che ha definito un timing che ha anticipato molte delle date inizialmente previste per alcune categorie, recependo il buon andamento della pandemia nelle ultime settimane, nonostante le riaperture avvenute già dal 26 aprile.

Con il professor Matteo Bassetti, direttore del dipartimento di Malattie Infettive del San Martino di Genova, focus sulla situazione sanitaria e sull’andamento della campagna vaccinale nazionale, con l’apertura odierna delle prenotazioni per gli over 40. Inoltre, un’intervista ad Alessandro Zan, deputato del Pd e autore del Ddl contro l’omotransfobia che sta spaccando la maggioranza. Infine, un reportage da Portofino che si appresta a varare un piano per le vacanze sul territorio, offrendo ai turisti stranieri tamponi gratuiti prima di rientrare a casa, mentre il governatore della Regione Giovanni Toti pensa di regalare il vaccino a chi resta in Liguria nell’arco temporale delle due dosi. Tra gli altri ospiti ci sono anche i giornalisti Augusto Minzolini e Marcello Sorgi.

