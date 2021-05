Vittorio Sgarbi e la foto hot di una ragazza nuda mostrata a Non è l'Arena: "Me le manda da un anno" | Video

17 maggio 2021 a

Vittorio Sgarbi ha mostrato una delle foto hot di una ragazza nuda nella puntata di ieri sera di Non è l'Arena, il programma di La7 condotto da Massimo Giletti.

"Da circa un anno ricevo ogni settimana una telefonata di una ragazza, che dice dice di chiamarsi Corinna. Io le chiedo sempre cosa posso fare per lei e mi risponde che vorrebbe conoscermi", ha spiegato il parlamentare e sindaco di Sutri. "Poi mi manda fotografia di questa natura, non so se vuoi vederla o se si può mostrare", chiede a Giletti. Il conduttore, con un po' di imbarazzo, risponde: "Beh no, vista l'ora non credo si possa mostrare. Ad ogni modo si tratta di una ragazza nuda", come si può vedere nel video disponibile cliccando qui.

"Di fronte a questo, è chiaro che si pensa che la soglia sia ormai superata dalla pornografia", ha ripreso il critico d'arte, tornando a parlare del caso della pubblicità delle Dietorelle, dove si vede un bacio saffico, "ma serve una barriera, altrimenti anche la pubblicità dello zucchero, che è una cosa semplice, dolce, consente di farti vedere opzioni sessuali a te o fra due donne. Certo che non posso stigmatizzare l'omosessualità, ho difeso anche l'Ultimo tango a Parigi, però ci vuole prudenza. Io non vorrei neanche far vedere un uomo e una donna che si baciano sessualmente", continua Sgarbi. "Al cinema sì - precisa - ma in pubblicità no, neanche in televisione. Sarebbe un'ostentazione e quella del video in questione lo è e io da questo punto di vista lo trovo il limite che ci poe a rischio che queste cose si possano fare in ogni momento senza che non ci sia nessun limite." Sgarbi poi si è "scusato" con la ragazza che gli ha mandato la foto, specificando "che non ha fatto nulla di male".

