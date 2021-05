Alvaro Soler, vita da single dopo la fine dell'amore con Sofia Ellar

16 maggio 2021 a

Con le sue canzoni diventate dei tormentoni è diventato il re delle estati italiane ed Europee. Alvaro Soler è uno dei cantanti più amati dal pubblico e il suo successo ha fatto salire l'attenzione sulla sua vita privata. Nei mesi scorsi infatti il cantante nato a Barcellona nel 1991 è tornato sigle. Per cinque anni è stato legato alla cantante spagnola Sofia Ellar. La loro storia d'amore ha fatto sognare i fans e riempito le pagine del gossip. Ma dopo cinque anni si sono lasciati. E' stato lo stesso cantautore spagnolo ad annunciarlo mesi fa su Instagram. Da allora, almeno secondo le notizie ufficiali che sono circolate, è single. Un finale che ha interrotto la favola d'amore tra i due cantanti che nel 2019, addirittura, avevano annunciato il matrimonio. Ma durante il lockdown è cambiato tutto. Secondo molte persone il brano di Alvaro Soler, Sofia, è dedicato alla sua ex fidanzata.

Il cantante è laureato in Ingegneria e Design, anche se al sua vocazione è sempre stata la musica. Ha iniziato la sua carriera. nel 2015 dopo essersi trasferito a Berlino. Il suo primo singolo El Mismo Sol irrompe e scala le classifiche arrivano primo in Italia e in Svizzera. Nel 2015 Alvaro vince l’edizione italiana del Summer Festival. 2018 con il suo secondo album Mar De Colores che è stato anticipato dal singolo La Cintura e poi Ella. Alvaro si ferma nel 2020 a causa della pandemia da Covid approfittandone per una pausa. Il 5 marzo 2021 con il singolo Magia che anticipa l’uscita dell’album omonimo prevista per il 9 luglio.

Il cantate presenterà il suo ultimo singolo questo pomeriggio, domenica 16 maggio, su Rai. Il cantautore di Barcellona sarà infatti uno degli ospiti musicali di Domenica In, il salotto condotto da Mara Vanier sulla rete ammiraglia a partire dalle 14.

